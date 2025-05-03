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В Подмосковье вернули электричество почти во все социально-значимые объекты - РИА Новости, 03.05.2025
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Новости Подмосковья
 
11:51 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/podmoskove-2014764307.html
В Подмосковье вернули электричество почти во все социально-значимые объекты
В Подмосковье вернули электричество почти во все социально-значимые объекты - РИА Новости, 03.05.2025
В Подмосковье вернули электричество почти во все социально-значимые объекты
Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:51:00+03:00
2025-05-03T11:51:00+03:00
новости подмосковья
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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россети
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. "На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов. Социально-значимые объекты практически все подключены", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360". Он отметил, что масштабы аварий и отключений не сопоставимы с аварийными отключениями, которые наблюдались в 2011 году во время ледяного дождя. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
https://ria.ru/20250503/nepogoda-2014750976.html
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происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россети московский регион, россети, отключение электричества в европе
Новости Подмосковья, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россети Московский регион, Россети, Отключение электричества в Европе
В Подмосковье вернули электричество почти во все социально-значимые объекты

Пятигор: почти во всех соцобъектах Подмосковья возобновили подачу электричества

© Фото : Правительство Московской области Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье
Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор.
"На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов. Социально-значимые объекты практически все подключены", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360".
Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Подмосковье сравнили последствия непогоды с ледяным дождем 2011 года
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Он отметил, что масштабы аварий и отключений не сопоставимы с аварийными отключениями, которые наблюдались в 2011 году во время ледяного дождя.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.
Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
Коммунальные службы Москвы устраняют последствия снегопада - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Новости ПодмосковьяПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссети Московский регионРоссетиОтключение электричества в Европе
 
 
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