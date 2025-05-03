https://ria.ru/20250503/podmoskove-2014764307.html

В Подмосковье вернули электричество почти во все социально-значимые объекты

В Подмосковье вернули электричество почти во все социально-значимые объекты - РИА Новости, 03.05.2025

В Подмосковье вернули электричество почти во все социально-значимые объекты

Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T11:51:00+03:00

2025-05-03T11:51:00+03:00

2025-05-03T11:51:00+03:00

новости подмосковья

происшествия

московская область (подмосковье)

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россети

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Подача электричества возобновлена почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. "На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов. Социально-значимые объекты практически все подключены", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360". Он отметил, что масштабы аварий и отключений не сопоставимы с аварийными отключениями, которые наблюдались в 2011 году во время ледяного дождя. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.

https://ria.ru/20250503/nepogoda-2014750976.html

https://ria.ru/20250502/moskva-2014662538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россети московский регион, россети, отключение электричества в европе