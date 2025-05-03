https://ria.ru/20250503/pobeda-2014768218.html

Москву в честь Дня Победы украсили более 1,4 тысячи плакатов

Москву в честь Дня Победы украсили более 1,4 тысячи плакатов - РИА Новости, 03.05.2025

Москву в честь Дня Победы украсили более 1,4 тысячи плакатов

Более 1,4 тысячи праздничных плакатов украсили столицу в честь Дня Победы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 03.05.2025

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2025-05-03T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 1,4 тысячи праздничных плакатов украсили столицу в честь Дня Победы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности на городских билбордах и афишных стендах установлено более 1,4 тысячи праздничных цифровых и печатных плакатов. Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться 8 и 9 мая на медиафасадах "домов-книжек" на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка столичных зданий в День Победы будет работать в праздничном режиме", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что, согласно концепции, основным цветом праздничного оформления столицы к 9 мая традиционно стал красный - цвет знамени Победы, к нему добавили оранжевый и черный - цвета Георгиевской ленты. Всего в Москве установят более 4 тысяч декоративных элементов. "На въездах в город устанавливают тематические декоративные конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях - флаговые композиции. Традиционно украшаем флагами столичные мосты. Одно из самых масштабных украшений появится на Лубянской площади - целый ансамбль из флагов и 11-метровая "Звезда Победы", аналогичные конструкции поставим у главного входа в Парк Горького и на площади Дорогомиловской Заставы. Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Звезда Победы" и "Салют Победы", - отметил Бирюков. Он добавил, что на Поклонной горе и Сокольнической площади у станции метро "Динамо" появятся стенды с информацией о героях Великой Отечественной войны и архивными фото. Фотозоны "9 мая" обустроят возле Центрального музея вооруженных сил РФ, на Суворовской и Триумфальной площадях, Садово-Кудринской улице, возле Павелецкого и Ярославского вокзалов, Московского городского совета ветеранов и Музея обороны Москвы, на смотровой площадке Воробьевых гор и в парке Зарядье. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение столицы. Все конструкции используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

https://ria.ru/20250429/pobeda-2013980287.html

https://ria.ru/20250430/parad-2014461706.html

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Ольга Фомченкова

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