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На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело
На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело - РИА Новости, 03.05.2025
На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело
В отношении журналиста-иноагента Александра Плющева* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T04:55:00+03:00
2025-05-03T04:55:00+03:00
2025-05-03T11:37:00+03:00
россия
александр плющев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В отношении журналиста-иноагента Александра Плющева* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Журналист уже трижды был оштрафован из-за отсутствия маркировки иностранного агента в интернет-публикациях. Последний раз в январе 2024 года. "В отношении Александра Плющева* проводится проверка по статье 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. Минюст РФ включил Плющева* в реестр иноагентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250425/zhurnalistka-2013477270.html
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр плющев, происшествия
Россия, Александр Плющев, Происшествия
На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело
Журналисту Плющеву грозит уголовное дело за несоблюдение закона об иноагентах