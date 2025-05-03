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На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело - РИА Новости, 03.05.2025
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04:55 03.05.2025 (обновлено: 11:37 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/pljuschev-2014734762.html
На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело
На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело - РИА Новости, 03.05.2025
На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело
В отношении журналиста-иноагента Александра Плющева* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T04:55:00+03:00
2025-05-03T11:37:00+03:00
россия
александр плющев
происшествия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В отношении журналиста-иноагента Александра Плющева* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Журналист уже трижды был оштрафован из-за отсутствия маркировки иностранного агента в интернет-публикациях. Последний раз в январе 2024 года. "В отношении Александра Плющева* проводится проверка по статье 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. Минюст РФ включил Плющева* в реестр иноагентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250425/zhurnalistka-2013477270.html
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россия, александр плющев, происшествия
Россия, Александр Плющев, Происшествия
На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело

Журналисту Плющеву грозит уголовное дело за несоблюдение закона об иноагентах

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковАлександр Плющев*
Александр Плющев* - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Александр Плющев*
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В отношении журналиста-иноагента Александра Плющева* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Журналист уже трижды был оштрафован из-за отсутствия маркировки иностранного агента в интернет-публикациях. Последний раз в январе 2024 года.
Виктория Ивлева-Йорк* - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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25 апреля, 17:36
"В отношении Александра Плющева* проводится проверка по статье 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства.
Минюст РФ включил Плющева* в реестр иноагентов в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Семён Трескунов* - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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9 октября 2024, 18:05
 
РоссияАлександр ПлющевПроисшествия
 
 
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