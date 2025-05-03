https://ria.ru/20250503/pljuschev-2014734762.html

На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело

На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело - РИА Новости, 03.05.2025

На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело

В отношении журналиста-иноагента Александра Плющева* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T04:55:00+03:00

2025-05-03T04:55:00+03:00

2025-05-03T11:37:00+03:00

россия

александр плющев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014762861_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_95bc983ce378dbc0ec7faf734b8b087a.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В отношении журналиста-иноагента Александра Плющева* могут возбудить уголовное дело за несоблюдение закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Журналист уже трижды был оштрафован из-за отсутствия маркировки иностранного агента в интернет-публикациях. Последний раз в январе 2024 года. "В отношении Александра Плющева* проводится проверка по статье 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. Минюст РФ включил Плющева* в реестр иноагентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250425/zhurnalistka-2013477270.html

https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, александр плющев, происшествия