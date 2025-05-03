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Украинский пленный рассказал, как целые роты отказываются выполнять приказы - РИА Новости, 03.05.2025
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10:51 03.05.2025 (обновлено: 14:52 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/plennyj-2014757652.html
Украинский пленный рассказал, как целые роты отказываются выполнять приказы
Украинский пленный рассказал, как целые роты отказываются выполнять приказы - РИА Новости, 03.05.2025
Украинский пленный рассказал, как целые роты отказываются выполнять приказы
Украинское командование зачастую ставит своим подчиненным задачи, выполнение которых неминуемо приведет к их гибели, в связи с этим бывают случаи, когда целые... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:51:00+03:00
2025-05-03T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинское командование зачастую ставит своим подчиненным задачи, выполнение которых неминуемо приведет к их гибели, в связи с этим бывают случаи, когда целые роты отказываются выполнять приказы, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Константин Таукач. "Люди ценят свою жизнь, никто не хочет умирать. А приказы бывают "иди заткни там какую-то брешь своим телом". &lt;...&gt; Люди многие отказываются просто. Я знаю, что целыми ротами отказываются от штурмов и уходят в больницу — косят, грубо говоря", — цитирует Минобороны России слова Таукача. Он уточнил, что украинских солдат не пугает даже перспектива сесть в тюрьму, если проблемы с их здоровьем не подтвердятся. По его словам, моральный дух в рядах ВСУ значительно снизился, мотивированных военнослужащих практически не осталось. Украинские бойцы часто самовольно оставляют свои части, поэтому в войсках уже практически некому воевать, отметил Таукач. При этом командиры отправляют обратно сражаться на линии фронта раненых и нетрудоспособных солдат, а также тех, у кого изначально были проблемы со здоровьем. Пленный подсчитал, что в его роте более 90 процентов составляли военнослужащие старше 40 лет. Тех, кому было бы меньше 25, в ней не было вовсе.
https://ria.ru/20250408/plennyj-2009943189.html
https://ria.ru/20250427/otstuplenie-2013649508.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Украинский пленный рассказал, как целые роты отказываются выполнять приказы

Пленный Таукач: целые роты ВСУ отказываются выполнять приказы, не желая умирать

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинское командование зачастую ставит своим подчиненным задачи, выполнение которых неминуемо приведет к их гибели, в связи с этим бывают случаи, когда целые роты отказываются выполнять приказы, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Константин Таукач.
"Люди ценят свою жизнь, никто не хочет умирать. А приказы бывают "иди заткни там какую-то брешь своим телом". <...> Люди многие отказываются просто. Я знаю, что целыми ротами отказываются от штурмов и уходят в больницу — косят, грубо говоря", — цитирует Минобороны России слова Таукача.
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Он уточнил, что украинских солдат не пугает даже перспектива сесть в тюрьму, если проблемы с их здоровьем не подтвердятся.
По его словам, моральный дух в рядах ВСУ значительно снизился, мотивированных военнослужащих практически не осталось. Украинские бойцы часто самовольно оставляют свои части, поэтому в войсках уже практически некому воевать, отметил Таукач.
При этом командиры отправляют обратно сражаться на линии фронта раненых и нетрудоспособных солдат, а также тех, у кого изначально были проблемы со здоровьем.
Пленный подсчитал, что в его роте более 90 процентов составляли военнослужащие старше 40 лет. Тех, кому было бы меньше 25, в ней не было вовсе.
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