https://ria.ru/20250503/plennyj-2014757652.html

Украинский пленный рассказал, как целые роты отказываются выполнять приказы

Украинский пленный рассказал, как целые роты отказываются выполнять приказы - РИА Новости, 03.05.2025

Украинский пленный рассказал, как целые роты отказываются выполнять приказы

Украинское командование зачастую ставит своим подчиненным задачи, выполнение которых неминуемо приведет к их гибели, в связи с этим бывают случаи, когда целые... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T10:51:00+03:00

2025-05-03T10:51:00+03:00

2025-05-03T14:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинское командование зачастую ставит своим подчиненным задачи, выполнение которых неминуемо приведет к их гибели, в связи с этим бывают случаи, когда целые роты отказываются выполнять приказы, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Константин Таукач. "Люди ценят свою жизнь, никто не хочет умирать. А приказы бывают "иди заткни там какую-то брешь своим телом". <...> Люди многие отказываются просто. Я знаю, что целыми ротами отказываются от штурмов и уходят в больницу — косят, грубо говоря", — цитирует Минобороны России слова Таукача. Он уточнил, что украинских солдат не пугает даже перспектива сесть в тюрьму, если проблемы с их здоровьем не подтвердятся. По его словам, моральный дух в рядах ВСУ значительно снизился, мотивированных военнослужащих практически не осталось. Украинские бойцы часто самовольно оставляют свои части, поэтому в войсках уже практически некому воевать, отметил Таукач. При этом командиры отправляют обратно сражаться на линии фронта раненых и нетрудоспособных солдат, а также тех, у кого изначально были проблемы со здоровьем. Пленный подсчитал, что в его роте более 90 процентов составляли военнослужащие старше 40 лет. Тех, кому было бы меньше 25, в ней не было вовсе.

https://ria.ru/20250408/plennyj-2009943189.html

https://ria.ru/20250427/otstuplenie-2013649508.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире