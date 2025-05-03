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"Не оставит и шанса": в США раскрыли план Запада по Украине
"Не оставит и шанса": в США раскрыли план Запада по Украине - РИА Новости, 03.05.2025
"Не оставит и шанса": в США раскрыли план Запада по Украине
Военное поражение Украины очевидно, но Запад продолжает оттягивать неизбежное, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T06:18:00+03:00
2025-05-03T06:18:00+03:00
2025-05-03T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военное поражение Украины очевидно, но Запад продолжает оттягивать неизбежное, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."На данный момент уже невозможно избежать военного поражения Украины. Если Запад продолжит поддержку Киева, это только оттянет неизбежное и не оставит Украине и шанса на переговоры, им придется принять любые условия. Европа не сможет обеспечить оружие, снаряжение и обучение, это невозможно", — сказал он.Полковник отметил, что время для сделок и маневра подходит к концу, США так или иначе будут вынуждены принять решение, иначе оно будет принято без их участия.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
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украина, сша, киев, дэниел дэвис, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Дэниел Дэвис, В мире
"Не оставит и шанса": в США раскрыли план Запада по Украине
Полковник Дэвис: Запад лишь оттягивает неизбежное на Украине