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Нутрициолог рассказала россиянам, как питаться после майских застолий - РИА Новости, 03.05.2025
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23:36 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/pitanie-2014821261.html
Нутрициолог рассказала россиянам, как питаться после майских застолий
Нутрициолог рассказала россиянам, как питаться после майских застолий - РИА Новости, 03.05.2025
Нутрициолог рассказала россиянам, как питаться после майских застолий
После застолий на майских праздниках, которые сопровождались избыточным потреблением жирной пищи, сладкого и алкоголя, не стоит уходить в строгий "детокс" и... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T23:36:00+03:00
2025-05-03T23:36:00+03:00
общество
россия
питание
правильное питание
здоровье - общество
майские праздники
праздник весны и труда
праздник
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. После застолий на майских праздниках, которые сопровождались избыточным потреблением жирной пищи, сладкого и алкоголя, не стоит уходить в строгий "детокс" и устраивать голодания, это может привести к срывам и компульсивному перееданию, поделилась с РИА Новости президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог, эксперт рынка НТИ "Хелснет" Антонина Цвинария. "После майских праздников не стоит резко ограничивать себя или устраивать "детокс". Избыточное потребление жирной пищи, сладкого и алкоголя действительно может увеличивать нагрузку на печень, поджелудочную железу и весь ЖКТ. Но вернуть организм в комфортное состояние нужно мягко - без крайностей. В частности, не стоит голодать - резкие ограничения могут привести к срывам и компульсивному перееданию. Лучше перейти на умеренный режим: 3-4 приема пищи в день с интервалом 4-6 часов, небольшие порции, спокойный ритм питания", - рассказала нутрициолог. Эксперт советует отказаться от алкоголя и простых углеводов, ограничить сладкое и жареное. Вместо них в рацион лучше всего добавить цельные продукты: гречку, чечевицу, бурый рис, овощи, ягоды. Кроме этого, обязательны компонентом "разгрузочного питания" является белок, источником которого является нежирное мясо, рыба, яйца или бобовые. Он помогает стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохраняет сытость. Не стоит забывать про клетчатку - например, брокколи, цукини, шпинат и огурцы облегчают пищеварение. "Но будьте внимательны: не все продукты подходят всем. Например, чечевица может вызывать вздутие у людей с повышенной чувствительностью кишечника. Учитывайте индивидуальные особенности организма. Если после определенных продуктов возникают вздутие, тяжесть, боли или другие неприятные симптомы - не игнорируйте их. Это может быть признаком пищевой непереносимости или функциональных нарушений ЖКТ", - добавила Цвинария. Эксперт советует добавить активность: к примеру, 15-20 минут легкой физической активности в день (прогулки, растяжка, велосипед) помогут улучшить обмен веществ и снизить тяжесть после застолий. "Главное - не крайности, а устойчивость. Плавный возврат к сбалансированному рациону и щадящему режиму даст организму шанс восстановиться без лишнего стресса. Ни "голодные" диеты, ни резкие "детоксы" не заменят регулярного, осознанного питания и движения", - резюмировала специалист.
https://ria.ru/20250503/retsepty-2013211424.html
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общество, россия, питание, правильное питание, здоровье - общество, майские праздники, праздник весны и труда, праздник, день победы, день победы. подготовка к празднику
Общество, Россия, Питание, правильное питание, Здоровье - Общество, майские праздники, Праздник Весны и Труда, Праздник, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику
Нутрициолог рассказала россиянам, как питаться после майских застолий

Нутрициолог Цвинария: после майских застолий не следует устраивать голодания

© Depositphotos.com / 5PHШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Depositphotos.com / 5PH
Шашлык . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. После застолий на майских праздниках, которые сопровождались избыточным потреблением жирной пищи, сладкого и алкоголя, не стоит уходить в строгий "детокс" и устраивать голодания, это может привести к срывам и компульсивному перееданию, поделилась с РИА Новости президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог, эксперт рынка НТИ "Хелснет" Антонина Цвинария.
"После майских праздников не стоит резко ограничивать себя или устраивать "детокс". Избыточное потребление жирной пищи, сладкого и алкоголя действительно может увеличивать нагрузку на печень, поджелудочную железу и весь ЖКТ. Но вернуть организм в комфортное состояние нужно мягко - без крайностей. В частности, не стоит голодать - резкие ограничения могут привести к срывам и компульсивному перееданию. Лучше перейти на умеренный режим: 3-4 приема пищи в день с интервалом 4-6 часов, небольшие порции, спокойный ритм питания", - рассказала нутрициолог.
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Эксперт советует отказаться от алкоголя и простых углеводов, ограничить сладкое и жареное. Вместо них в рацион лучше всего добавить цельные продукты: гречку, чечевицу, бурый рис, овощи, ягоды. Кроме этого, обязательны компонентом "разгрузочного питания" является белок, источником которого является нежирное мясо, рыба, яйца или бобовые. Он помогает стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохраняет сытость. Не стоит забывать про клетчатку - например, брокколи, цукини, шпинат и огурцы облегчают пищеварение.
"Но будьте внимательны: не все продукты подходят всем. Например, чечевица может вызывать вздутие у людей с повышенной чувствительностью кишечника. Учитывайте индивидуальные особенности организма. Если после определенных продуктов возникают вздутие, тяжесть, боли или другие неприятные симптомы - не игнорируйте их. Это может быть признаком пищевой непереносимости или функциональных нарушений ЖКТ", - добавила Цвинария.
Эксперт советует добавить активность: к примеру, 15-20 минут легкой физической активности в день (прогулки, растяжка, велосипед) помогут улучшить обмен веществ и снизить тяжесть после застолий.
"Главное - не крайности, а устойчивость. Плавный возврат к сбалансированному рациону и щадящему режиму даст организму шанс восстановиться без лишнего стресса. Ни "голодные" диеты, ни резкие "детоксы" не заменят регулярного, осознанного питания и движения", - резюмировала специалист.
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