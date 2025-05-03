https://ria.ru/20250503/pilat-2014047378.html

"Христиане все еще спорят". Как сложилась судьба Понтия Пилата

"Христиане все еще спорят". Как сложилась судьба Понтия Пилата - РИА Новости, 03.05.2025

"Христиане все еще спорят". Как сложилась судьба Понтия Пилата

С точки зрения историков, единственный, кто мог изменить участь Иисуса Христа, — прокуратор Иудеи. Никому из римских правителей Евангелие не уделяет столько... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:00:00+03:00

2025-05-03T08:00:00+03:00

2025-05-03T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. С точки зрения историков, единственный, кто мог изменить участь Иисуса Христа, — прокуратор Иудеи. Никому из римских правителей Евангелие не уделяет столько внимания. Однако о дальнейшей судьбе Пилата мало что известно. Впрочем, недавние открытия археологов проливают свет на эту тайну.Реальная личностьУже нет сомнений, что Понтий Пилат действительно существовал и при императоре Тиберии был префектом провинции Иудея.Первые весомые доказательства нашли в 1961-м: исследователи раскопали на месте древней Кесарии Палестинской (ныне пригород израильского Сдот-Яма) мраморную табличку с надписями на латыни. Часть слов утрачена, однако специалисты реконструировали полную фразу: "Понтий Пилат, префект Иудеи, представлял Тиберия кесарийцам".Спустя несколько лет в Израиле нашли кольцо, датированное I веком нашей эры, — тоже с надписями, только неразборчивыми. Лишь в 2018-м исследователи выяснили, что на перстне выгравировано "Понтий Пилат".Парадокс, но это не настоящее имя прокуратора. Понтий — фамилия, Пилат — прозвище, которое, видимо, указывает на военный опыт: "метатель копья".Один поступок, который изменил всеЕсли анализировать источники той эпохи, то становится ясно, что у Понтия Пилата с самого начала не сложились отношения с еврейским народом. Жители Иудеи тяжело переживали утрату государственной самостоятельности в VI году нашей эры, когда римский император Август сместил вассального царя Ирода Архелая и ввел прямое управление. Это породило всплеск сепаратизма — то и дело вспыхивали мятежи, которые прокуратор жестко подавлял. Он же постоянно просил Рим прислать еще легионы.На то, что Понтий недолюбливал иудеев, косвенно указывает и Евангелие: в пику иерусалимским первосвященникам он не стал сразу осуждать Иисуса. Чем дольше, согласно Писанию, Пилат разговаривал с Христом, тем больше понимал, что перед ним особенный человек."Тогда Пилат вспомнил, что у иудеев существовал обычай перед Пасхой просить правителя отпустить на свободу одного из осужденных на казнь. Понимая, что начальники предали Христа из зависти, и рассчитывая найти поддержку у простого народа, Пилат спросил людей, обступивших лифостротон: "Кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву или Иисуса, называемого Христом?" — свидетельствует евангелист Матфей.Прокуратор во время суда трижды отказывался предать Иисуса Христа смерти. "Но они кричали: Распни Его!" — указывает благовестие от Луки.В итоге префект сдался, прибегнув к древнему иудейскому обычаю: демонстративно умыл руки. Тем самым показал, что невиновен в смерти Иисуса.Этот эпизод, кстати, породил большие споры среди христиан. Одни считали римского наместника причастным к распятию Господа, другие защищали его.К слову, в Коптской и Эфиопской церквах Пилат признан святым. Правда, дело не в евангельской истории, а в дальнейшей судьбе.Свидетельства историковС точки зрения римского государства суд над Христом был незначительным событием. Хотя Пилат фактически пошел на поводу у толпы, но никакого наказания за это не последовало.Но позже произошли события, приведшие к отстранению прокуратора. По свидетельствам историков Иосифа Флавия и Тацита, Пилата сняли с должности в 36 году нашей эры. Причина — очередное жестокое подавление народного недовольства, что показалось перебором даже для Рима.Жалобу на префекта написал легат-пропретор соседней провинции Сирия (и фактически начальник Пилата) Луций Вителлий. По всей видимости, он интриговал против наместника Иудеи — после кляузы его карьера пошла в гору.Пилата же отправили в Рим, где его следы теряются. Существует несколько теорий о том, что случилось с ним дальше.Мученик или самоубийца?Церковный историк IV века Евсевий Кесарийский пишет, что Пилата отправили в ссылку в Галлию. Там произошло несчастье: его дочь провалилась под лед озера. Не выдержав горя, он покончил жизнь самоубийством.По другой апокрифической легенде, путь прокуратора закончился аналогично, только в Риме. Тело бросили в Тибр, но это вызвало такое возмущение воды, что его пришлось достать. Затем пытались утопить в Роне, однако река тоже не приняла покойника. Наконец в окрестностях современного Люцерна нашли горное озеро, где и упокоили останки бывшего прокуратора. Теперь водоем на высоте, как и вершина, носят имя Пилата.По другим рассказам, которые считают достоверными в Коптской и Эфиопской церквах, префект так проникся судьбоносной встречей со Спасителем, что сам стал христианином. И принял мученическую смерть около 64 года нашей эры во время гонений Нерона.Супруга Пилата, кстати, тоже признана святой некоторыми церквами — например, Константинопольской православной. По преданию, Клавдия Прокула уверовала в Христа и приняла крещение. Впрочем, однозначного мнения о ней, как и о ее муже, среди христиан нет.

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аналитика - религия и мировоззрение, рим, израиль, сирия, иисус христос