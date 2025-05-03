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Песков анонсировал напряженный график у Путина с 7 по 10 мая - РИА Новости, 03.05.2025
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15:48 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/peskov-2014786609.html
Песков анонсировал напряженный график у Путина с 7 по 10 мая
Песков анонсировал напряженный график у Путина с 7 по 10 мая - РИА Новости, 03.05.2025
Песков анонсировал напряженный график у Путина с 7 по 10 мая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал напряженные рабочие дни у российского лидера Владимира Путина с 7 по 10 мая. РИА Новости, 03.05.2025
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал напряженные рабочие дни у российского лидера Владимира Путина с 7 по 10 мая. "Могу вам сказать , что у нас 7, 8, 9 и 10 (ред. - мая) - такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а четверо суток", - заявил Песков журналистам. Пресс-секретарь уточнил, что о мероприятиях президента в рамках празднования 80-летия Победы, а также о гостях, которые приедут в Москву, Кремль подробно сообщит в начале следующей недели. Песков также поздравил журналистов с майскими праздниками.
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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков анонсировал напряженный график у Путина с 7 по 10 мая

Песков заявил, что у Путина с 7 по 10 мая будут напряженные рабочие дни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал напряженные рабочие дни у российского лидера Владимира Путина с 7 по 10 мая.
"Могу вам сказать , что у нас 7, 8, 9 и 10 (ред. - мая) - такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а четверо суток", - заявил Песков журналистам.
Пресс-секретарь уточнил, что о мероприятиях президента в рамках празднования 80-летия Победы, а также о гостях, которые приедут в Москву, Кремль подробно сообщит в начале следующей недели.
Песков также поздравил журналистов с майскими праздниками.
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