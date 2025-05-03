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Песков не располагает информацией о возможном визите Рубио в Москву
Песков не располагает информацией о возможном визите Рубио в Москву - РИА Новости, 03.05.2025
Песков не располагает информацией о возможном визите Рубио в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном приезде госсекретаря США Марко Рубио в Москву на 9 мая. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:08:00+03:00
2025-05-03T15:08:00+03:00
2025-05-03T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном приезде госсекретаря США Марко Рубио в Москву на 9 мая. "Я не располагаю такой информацией. Сейчас американские СМИ дают много различных сообщений. Иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250222/tramp-2000935033.html
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россия, сша, москва, дмитрий песков, марко рубио, в мире
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Марко Рубио, В мире
Песков не располагает информацией о возможном визите Рубио в Москву
Песков заявил, что не знает о возможном приезде Рубио в Россию на 9 мая