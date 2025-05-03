Рейтинг@Mail.ru
Песков не располагает информацией о возможном визите Рубио в Москву - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/peskov-2014783175.html
Песков не располагает информацией о возможном визите Рубио в Москву
Песков не располагает информацией о возможном визите Рубио в Москву - РИА Новости, 03.05.2025
Песков не располагает информацией о возможном визите Рубио в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном приезде госсекретаря США Марко Рубио в Москву на 9 мая. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:08:00+03:00
2025-05-03T15:08:00+03:00
россия
сша
москва
дмитрий песков
марко рубио
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном приезде госсекретаря США Марко Рубио в Москву на 9 мая. "Я не располагаю такой информацией. Сейчас американские СМИ дают много различных сообщений. Иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250222/tramp-2000935033.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, дмитрий песков, марко рубио, в мире
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Марко Рубио, В мире
Песков не располагает информацией о возможном визите Рубио в Москву

Песков заявил, что не знает о возможном приезде Рубио в Россию на 9 мая

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном приезде госсекретаря США Марко Рубио в Москву на 9 мая.
"Я не располагаю такой информацией. Сейчас американские СМИ дают много различных сообщений. Иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы
22 февраля, 00:24
 
РоссияСШАМоскваДмитрий ПесковМарко РубиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала