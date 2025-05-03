https://ria.ru/20250503/peskov-2014780885.html

Песков назвал цель предложенного Россией перемирия ко Дню Победы

Песков назвал цель предложенного Россией перемирия ко Дню Победы - РИА Новости, 03.05.2025

Песков назвал цель предложенного Россией перемирия ко Дню Победы

Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:51:00+03:00

2025-05-03T14:51:00+03:00

2025-05-03T14:54:00+03:00

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

киев

украина

владимир путин

владимир зеленский

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной", - сказал Песков журналистам.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250503/peskov-2014780531.html

россия

киев

украина

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дмитрий песков, россия, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, 80-летие победы в великой отечественной войне