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Песков назвал цель предложенного Россией перемирия ко Дню Победы
Песков назвал цель предложенного Россией перемирия ко Дню Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Песков назвал цель предложенного Россией перемирия ко Дню Победы
Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:51:00+03:00
2025-05-03T14:51:00+03:00
2025-05-03T14:54:00+03:00
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
киев
украина
владимир путин
владимир зеленский
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной", - сказал Песков журналистам.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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дмитрий песков, россия, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, 80-летие победы в великой отечественной войне
Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков назвал цель предложенного Россией перемирия ко Дню Победы
Песков: целью перемирия была проверка готовности Киева к поиску мира