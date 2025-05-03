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Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
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14:48 03.05.2025 (обновлено: 15:00 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/peskov-2014780531.html
Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы
Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы
Приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы является кощунством и неуважением к тем британцам, которые отдали свою жизнь во Второй Мировой войне, заявил... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:48:00+03:00
2025-05-03T15:00:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
лондон
россия
великобритания
дмитрий песков
джон хили
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы является кощунством и неуважением к тем британцам, которые отдали свою жизнь во Второй Мировой войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В субботу министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией."Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, ну, это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, - кощунство", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250503/kreml-2014781545.html
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вооруженные силы украины, в мире, лондон, россия, великобритания, дмитрий песков, джон хили
Вооруженные силы Украины, В мире, Лондон, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков, Джон Хили
Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы

Песков назвал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы кощунством и неуважением

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы является кощунством и неуважением к тем британцам, которые отдали свою жизнь во Второй Мировой войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В субботу министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.
"Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, ну, это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, - кощунство", - сказал Песков журналистам.
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Вооруженные силы УкраиныВ миреЛондонРоссияВеликобританияДмитрий ПесковДжон Хили
 
 
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