https://ria.ru/20250503/peskov-2014780531.html

Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы

Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025

Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы

Приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы является кощунством и неуважением к тем британцам, которые отдали свою жизнь во Второй Мировой войне, заявил... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:48:00+03:00

2025-05-03T14:48:00+03:00

2025-05-03T15:00:00+03:00

вооруженные силы украины

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джон хили

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы является кощунством и неуважением к тем британцам, которые отдали свою жизнь во Второй Мировой войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В субботу министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией."Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, ну, это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, - кощунство", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250503/kreml-2014781545.html

лондон

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вооруженные силы украины, в мире, лондон, россия, великобритания, дмитрий песков, джон хили