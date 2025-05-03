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Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы
Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы
Приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы является кощунством и неуважением к тем британцам, которые отдали свою жизнь во Второй Мировой войне, заявил... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:48:00+03:00
2025-05-03T14:48:00+03:00
2025-05-03T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Приглашение властями в Лондоне ВСУ на День Победы является кощунством и неуважением к тем британцам, которые отдали свою жизнь во Второй Мировой войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В субботу министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией."Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, ну, это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, - кощунство", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250503/kreml-2014781545.html
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Вооруженные силы Украины, В мире, Лондон, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков, Джон Хили
Песков прокомментировал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы
Песков назвал приглашение ВСУ в Лондон на День Победы кощунством и неуважением