https://ria.ru/20250503/peremirie-2014787523.html

В Словакии высказались о перемирии, которое объявил Путин

В Словакии высказались о перемирии, которое объявил Путин - РИА Новости, 03.05.2025

В Словакии высказались о перемирии, которое объявил Путин

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T16:06:00+03:00

2025-05-03T16:06:00+03:00

2025-05-03T16:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

словакия

россия

москва

владимир путин

владимир зеленский

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом переговоров о мире, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. "Я верю, что эти три дня перемирия могут быть началом того, что процесс переговоров о мире (успешно – ред.) завершится", - сказал он. Как отметил парламентарий, для него абсолютно понятно, почему Россия решила установить временное прекращение огня в дни праздника. При этом Гашпар отметил, что и сами украинцы должны праздновать День Победы, поскольку также попали под удар фашизма. "Восьмидесятилетие окончания Второй мировой – это настолько важный праздник, на мой взгляд, что пушки должны утихнуть, и сами украинцы должны отмечать этот праздник, поскольку и они попали под удар фашизма. Им следовало бы понимать, где правда и кого следует благодарить за то, что фашизм потерпел поражение", - добавил он. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.

https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014772454.html

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словакия, россия, москва, владимир путин, владимир зеленский, 80-летие победы в великой отечественной войне