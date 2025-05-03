Рейтинг@Mail.ru
В Словакии высказались о перемирии, которое объявил Путин - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:06 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/peremirie-2014787523.html
В Словакии высказались о перемирии, которое объявил Путин
В Словакии высказались о перемирии, которое объявил Путин - РИА Новости, 03.05.2025
В Словакии высказались о перемирии, которое объявил Путин
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T16:06:00+03:00
2025-05-03T16:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
словакия
россия
москва
владимир путин
владимир зеленский
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом переговоров о мире, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. "Я верю, что эти три дня перемирия могут быть началом того, что процесс переговоров о мире (успешно – ред.) завершится", - сказал он. Как отметил парламентарий, для него абсолютно понятно, почему Россия решила установить временное прекращение огня в дни праздника. При этом Гашпар отметил, что и сами украинцы должны праздновать День Победы, поскольку также попали под удар фашизма. "Восьмидесятилетие окончания Второй мировой – это настолько важный праздник, на мой взгляд, что пушки должны утихнуть, и сами украинцы должны отмечать этот праздник, поскольку и они попали под удар фашизма. Им следовало бы понимать, где правда и кого следует благодарить за то, что фашизм потерпел поражение", - добавил он. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014772454.html
словакия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a9d6664fb6c52af63f66aeeb7830ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, россия, москва, владимир путин, владимир зеленский, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Словакия, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Словакии высказались о перемирии, которое объявил Путин

Словацкий депутат Гашпар: перемирие к 9 мая может открыть переговоры по Украине

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом переговоров о мире, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«
"Я верю, что эти три дня перемирия могут быть началом того, что процесс переговоров о мире (успешно – ред.) завершится", - сказал он.
Как отметил парламентарий, для него абсолютно понятно, почему Россия решила установить временное прекращение огня в дни праздника. При этом Гашпар отметил, что и сами украинцы должны праздновать День Победы, поскольку также попали под удар фашизма.
«
"Восьмидесятилетие окончания Второй мировой – это настолько важный праздник, на мой взгляд, что пушки должны утихнуть, и сами украинцы должны отмечать этот праздник, поскольку и они попали под удар фашизма. Им следовало бы понимать, где правда и кого следует благодарить за то, что фашизм потерпел поражение", - добавил он.
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы
Вчера, 13:18
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСловакияРоссияМоскваВладимир ПутинВладимир Зеленский80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала