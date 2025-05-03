https://ria.ru/20250503/peremirie-2014781779.html

Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру

Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру - РИА Новости, 03.05.2025

Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру

Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности киевского режима к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:58:00+03:00

2025-05-03T14:58:00+03:00

2025-05-03T18:37:00+03:00

политика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности киевского режима к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной. <...> Мы будем ждать (от Киева. — Прим. ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", — сказал он.Другие заявления представителя Кремля:Мирные инициативы ПутинаВ понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

https://ria.ru/20250503/ugroza-2014780005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, вооруженные силы украины, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин