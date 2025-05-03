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Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру - РИА Новости, 03.05.2025
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14:58 03.05.2025 (обновлено: 18:37 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/peremirie-2014781779.html
Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру
Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру - РИА Новости, 03.05.2025
Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру
Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности киевского режима к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:58:00+03:00
2025-05-03T18:37:00+03:00
политика
вооруженные силы украины
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности киевского режима к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной. &lt;...&gt; Мы будем ждать (от Киева. — Прим. ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", — сказал он.Другие заявления представителя Кремля:Мирные инициативы ПутинаВ понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250503/ugroza-2014780005.html
https://ria.ru/20250503/dmitruk-2014777761.html
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политика, вооруженные силы украины, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин

Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности киевского режима к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной. <...> Мы будем ждать (от Киева. — Прим. ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
МИД прокомментировал обращение Зеленского к гостям парада Победы в Москве
Вчера, 14:40
Другие заявления представителя Кремля:
  • неготовность Украины прямо ответить на предложение России показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм;
  • приглашение ВСУ на День Победы в Лондон — кощунство и неуважение к британцам, отдавшим жизни во Второй мировой войне;
  • Британия до сих пор не претендовала на роль посредника в украинском урегулировании и не может им быть, поскольку такую функцию выполняют те, кто находится на равном расстоянии от участников конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Раде неожиданно отреагировали на заявление Зеленского о параде Победы
Вчера, 14:19

Мирные инициативы Путина

В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.
Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы
Вчера, 13:18
 
ПолитикаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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