Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности киевского режима к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной. <...> Мы будем ждать (от Киева. — Прим. ред.) не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", — сказал он.
Другие заявления представителя Кремля:
- неготовность Украины прямо ответить на предложение России показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм;
- приглашение ВСУ на День Победы в Лондон — кощунство и неуважение к британцам, отдавшим жизни во Второй мировой войне;
- Британия до сих пор не претендовала на роль посредника в украинском урегулировании и не может им быть, поскольку такую функцию выполняют те, кто находится на равном расстоянии от участников конфликта.
Мирные инициативы Путина
В понедельник Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.
Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.