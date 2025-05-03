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"Придется уступить": на Западе возмутились из-за переговоров по Украине - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 03.05.2025 (обновлено: 15:03 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/peregovory-2014736672.html
"Придется уступить": на Западе возмутились из-за переговоров по Украине
"Придется уступить": на Западе возмутились из-за переговоров по Украине - РИА Новости, 03.05.2025
"Придется уступить": на Западе возмутились из-за переговоров по Украине
Ответственность за развязывание конфликта на Украине несет не только киевский режим, но и вся Европа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:43:00+03:00
2025-05-03T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
скотт риттер
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ответственность за развязывание конфликта на Украине несет не только киевский режим, но и вся Европа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube."Трамп давил на Зеленского, говорил, что ему придется уступить. А с Европой такого не было, словно Европа и НАТО вообще никак не связаны с конфликтом. И это ошибка. Все уступки должны быть только со стороны Украины и Европы", — сказал он.Аналитик отметил, что в Белом доме признали роль Европы и НАТО в конфликте и личную ответственность Владимира Зеленского в его эскалации."Украина и Европа виноваты в начале конфликта, Россия была вынуждена защищаться. Более того, она уже победила. &lt;…&gt; Любые требования уступок от победителя просто нелогичны", — заключил Риттер.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
https://ria.ru/20250503/diplomatiya-2014728121.html
https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html
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в мире, европа, украина, россия, скотт риттер, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, НАТО
"Придется уступить": на Западе возмутились из-за переговоров по Украине

Аналитик Риттер: уступки должны быть только со стороны Украины и Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ответственность за развязывание конфликта на Украине несет не только киевский режим, но и вся Европа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube.
"Трамп давил на Зеленского, говорил, что ему придется уступить. А с Европой такого не было, словно Европа и НАТО вообще никак не связаны с конфликтом. И это ошибка. Все уступки должны быть только со стороны Украины и Европы", — сказал он.
Постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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Аналитик отметил, что в Белом доме признали роль Европы и НАТО в конфликте и личную ответственность Владимира Зеленского в его эскалации.
"Украина и Европа виноваты в начале конфликта, Россия была вынуждена защищаться. Более того, она уже победила. <…> Любые требования уступок от победителя просто нелогичны", — заключил Риттер.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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