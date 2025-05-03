https://ria.ru/20250503/peregovory-2014736672.html

"Придется уступить": на Западе возмутились из-за переговоров по Украине

"Придется уступить": на Западе возмутились из-за переговоров по Украине - РИА Новости, 03.05.2025

"Придется уступить": на Западе возмутились из-за переговоров по Украине

Ответственность за развязывание конфликта на Украине несет не только киевский режим, но и вся Европа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T05:43:00+03:00

2025-05-03T05:43:00+03:00

2025-05-03T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ответственность за развязывание конфликта на Украине несет не только киевский режим, но и вся Европа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube."Трамп давил на Зеленского, говорил, что ему придется уступить. А с Европой такого не было, словно Европа и НАТО вообще никак не связаны с конфликтом. И это ошибка. Все уступки должны быть только со стороны Украины и Европы", — сказал он.Аналитик отметил, что в Белом доме признали роль Европы и НАТО в конфликте и личную ответственность Владимира Зеленского в его эскалации."Украина и Европа виноваты в начале конфликта, Россия была вынуждена защищаться. Более того, она уже победила. <…> Любые требования уступок от победителя просто нелогичны", — заключил Риттер.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.

https://ria.ru/20250503/diplomatiya-2014728121.html

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

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в мире, европа, украина, россия, скотт риттер, владимир зеленский, нато