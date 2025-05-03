https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 03.05.2025

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"

Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в субботу по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участниками... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:16:00+03:00

2025-05-03T07:16:00+03:00

2025-05-03T08:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

китай

россия

пекин

игорь моргулов

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕКИН, 3 мая – РИА Новости. Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в субботу по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участниками памятного шествия стали более 1,2 тысячи человек - граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях в разных уголках континента, передает корреспондент РИА Новости. Дети и взрослые, подняв над головами портреты своих героев и красные знамена, прошли единым строем под звуки песен военных лет по территории посольства России в Китае. Во главе колонны с портретом своего отца прошел посол России в Китае Игорь Моргулов. "Для меня этот день очень значим. Раньше я не знал, что мой дедушка воевал против японцев в 1945 году, он умер очень рано, в 1969 году, я был еще ребенком, и он мало что кому успел рассказать. И буквально недавно благодаря информационному ресурсу министерства обороны РФ "Память народа" мы узнали, что он награжден медалью "За победу над Германией" и медалью "За победой над Японией" , "За боевые заслуги" и Орденом Красной Звезды. Сегодня мой дедушка впервые здесь в Китае проходит в бессмертном полку", - рассказал РИА Новости участник шествия Андрей Кисенко. Участие в шествии "Бессмертного полка" в посольстве России в Пекине приняла группа жителей города Томска, которая специально приехала в КНР, чтобы почтить память своих героев, воевавших за освобождение Китая. "Мы впервые на таком масштабном мероприятии, для нас это очень важно, вызывает гордость, и даже слезы наворачиваются на глаза. Память о подвигах наших героев нужно хранить, транслировать, передавать следующим поколениям, чтобы все знали и помнили нашу историю... Наш родной дедушка воевал здесь в Китае и вернулся домой, но мне всегда в детстве было странно, что дедушка, во-первых, очень мало рассказывал о войне, он не очень любил, во-вторых, про Восточный фронт в принципе мало говорили, в приоритете был Западный фронт. Но здесь тоже произошли важные, трагические события, и я очень рада, что приехала сюда", - рассказала агентству участница шествия Наталья.

https://ria.ru/20250503/vashington-2014729145.html

https://ria.ru/20250503/bessmertnyy_polk-2013485500.html

китай

россия

пекин

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Акция "Бессмертный полк" в Пекине Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы, участниками памятного шествия стали более 1,2 тыс человек - граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях в разных уголках континента, передает корреспондент РИА Новости. 2025-05-03T07:16 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, пекин, игорь моргулов, 80-летие победы в великой отечественной войне