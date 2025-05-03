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В Пекине прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:16 03.05.2025 (обновлено: 08:17 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html
В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"
В Пекине прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 03.05.2025
В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"
Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в субботу по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участниками... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:16:00+03:00
2025-05-03T08:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
россия
пекин
игорь моргулов
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕКИН, 3 мая – РИА Новости. Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в субботу по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участниками памятного шествия стали более 1,2 тысячи человек - граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях в разных уголках континента, передает корреспондент РИА Новости. Дети и взрослые, подняв над головами портреты своих героев и красные знамена, прошли единым строем под звуки песен военных лет по территории посольства России в Китае. Во главе колонны с портретом своего отца прошел посол России в Китае Игорь Моргулов. "Для меня этот день очень значим. Раньше я не знал, что мой дедушка воевал против японцев в 1945 году, он умер очень рано, в 1969 году, я был еще ребенком, и он мало что кому успел рассказать. И буквально недавно благодаря информационному ресурсу министерства обороны РФ "Память народа" мы узнали, что он награжден медалью "За победу над Германией" и медалью "За победой над Японией" , "За боевые заслуги" и Орденом Красной Звезды. Сегодня мой дедушка впервые здесь в Китае проходит в бессмертном полку", - рассказал РИА Новости участник шествия Андрей Кисенко. Участие в шествии "Бессмертного полка" в посольстве России в Пекине приняла группа жителей города Томска, которая специально приехала в КНР, чтобы почтить память своих героев, воевавших за освобождение Китая. "Мы впервые на таком масштабном мероприятии, для нас это очень важно, вызывает гордость, и даже слезы наворачиваются на глаза. Память о подвигах наших героев нужно хранить, транслировать, передавать следующим поколениям, чтобы все знали и помнили нашу историю... Наш родной дедушка воевал здесь в Китае и вернулся домой, но мне всегда в детстве было странно, что дедушка, во-первых, очень мало рассказывал о войне, он не очень любил, во-вторых, про Восточный фронт в принципе мало говорили, в приоритете был Западный фронт. Но здесь тоже произошли важные, трагические события, и я очень рада, что приехала сюда", - рассказала агентству участница шествия Наталья.
https://ria.ru/20250503/vashington-2014729145.html
https://ria.ru/20250503/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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353
60
353
60
Акция "Бессмертный полк" в Пекине
Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы, участниками памятного шествия стали более 1,2 тыс человек - граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях в разных уголках континента, передает корреспондент РИА Новости.
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китай, россия, пекин, игорь моргулов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"

В акции Бессмертный полк в Пекине приняли участие более 1,2 тысячи человек

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ПЕКИН, 3 мая – РИА Новости. Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в субботу по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участниками памятного шествия стали более 1,2 тысячи человек - граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях в разных уголках континента, передает корреспондент РИА Новости.
Дети и взрослые, подняв над головами портреты своих героев и красные знамена, прошли единым строем под звуки песен военных лет по территории посольства России в Китае. Во главе колонны с портретом своего отца прошел посол России в Китае Игорь Моргулов.
Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Вашингтоне 3 мая пройдет акция "Бессмертный полк"
Вчера, 02:03
"Для меня этот день очень значим. Раньше я не знал, что мой дедушка воевал против японцев в 1945 году, он умер очень рано, в 1969 году, я был еще ребенком, и он мало что кому успел рассказать. И буквально недавно благодаря информационному ресурсу министерства обороны РФ "Память народа" мы узнали, что он награжден медалью "За победу над Германией" и медалью "За победой над Японией" , "За боевые заслуги" и Орденом Красной Звезды. Сегодня мой дедушка впервые здесь в Китае проходит в бессмертном полку", - рассказал РИА Новости участник шествия Андрей Кисенко.
Участие в шествии "Бессмертного полка" в посольстве России в Пекине приняла группа жителей города Томска, которая специально приехала в КНР, чтобы почтить память своих героев, воевавших за освобождение Китая.
"Мы впервые на таком масштабном мероприятии, для нас это очень важно, вызывает гордость, и даже слезы наворачиваются на глаза. Память о подвигах наших героев нужно хранить, транслировать, передавать следующим поколениям, чтобы все знали и помнили нашу историю... Наш родной дедушка воевал здесь в Китае и вернулся домой, но мне всегда в детстве было странно, что дедушка, во-первых, очень мало рассказывал о войне, он не очень любил, во-вторых, про Восточный фронт в принципе мало говорили, в приоритете был Западный фронт. Но здесь тоже произошли важные, трагические события, и я очень рада, что приехала сюда", - рассказала агентству участница шествия Наталья.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайРоссияПекинИгорь Моргулов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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