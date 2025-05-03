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Ростовская полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану - РИА Новости, 03.05.2025
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15:59 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/pamyatnik-2014787157.html
Ростовская полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану
Ростовская полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану - РИА Новости, 03.05.2025
Ростовская полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану
Полиция начала проверку по факту разрушения памятника ветерану Великой Отечественной войны на кладбище в Морозовском районе Ростовской области, ведется поиск... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:59:00+03:00
2025-05-03T15:59:00+03:00
происшествия
морозовский район
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту разрушения памятника ветерану Великой Отечественной войны на кладбище в Морозовском районе Ростовской области, ведется поиск причастных к совершению правонарушения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Ранее в субботу в соцсетях появилось сообщение, что вандалы paзpушили пaмятниκ вeтepaну Βеликой Отечественной войны нa κлaдбищe в Морозовском районе. Утверждалось, что сначала злоумышленники украли οгpaдκу с могилы, a затем целенаправленно повредили и сам пaмятниκ. "Полиция Ростовской области проводит проверку по факту разрушения памятника герою Великой Отечественной войны", - сообщили в региональном главке МВД РФ. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения, уточнили в ведомстве.
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морозовский район
ростовская область
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происшествия, морозовский район, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Морозовский район, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Ростовская полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану

В Ростовской области начали проверку после разрушения памятника ветерану войны

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту разрушения памятника ветерану Великой Отечественной войны на кладбище в Морозовском районе Ростовской области, ведется поиск причастных к совершению правонарушения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Ранее в субботу в соцсетях появилось сообщение, что вандалы paзpушили пaмятниκ вeтepaну Βеликой Отечественной войны нa κлaдбищe в Морозовском районе. Утверждалось, что сначала злоумышленники украли οгpaдκу с могилы, a затем целенаправленно повредили и сам пaмятниκ.
"Полиция Ростовской области проводит проверку по факту разрушения памятника герою Великой Отечественной войны", - сообщили в региональном главке МВД РФ.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияМорозовский районРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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