https://ria.ru/20250503/pamyatnik-2014787157.html

Ростовская полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану

Ростовская полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану - РИА Новости, 03.05.2025

Ростовская полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану

Полиция начала проверку по факту разрушения памятника ветерану Великой Отечественной войны на кладбище в Морозовском районе Ростовской области, ведется поиск... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T15:59:00+03:00

2025-05-03T15:59:00+03:00

2025-05-03T15:59:00+03:00

происшествия

морозовский район

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту разрушения памятника ветерану Великой Отечественной войны на кладбище в Морозовском районе Ростовской области, ведется поиск причастных к совершению правонарушения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Ранее в субботу в соцсетях появилось сообщение, что вандалы paзpушили пaмятниκ вeтepaну Βеликой Отечественной войны нa κлaдбищe в Морозовском районе. Утверждалось, что сначала злоумышленники украли οгpaдκу с могилы, a затем целенаправленно повредили и сам пaмятниκ. "Полиция Ростовской области проводит проверку по факту разрушения памятника герою Великой Отечественной войны", - сообщили в региональном главке МВД РФ. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250501/primore-2014553470.html

морозовский район

ростовская область

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происшествия, морозовский район, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)