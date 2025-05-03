https://ria.ru/20250503/pamyat-2014796669.html

Делегация парламента Сербии почтила память русских и советских воинов в ФРГ

Делегация парламента Сербии почтила память русских и советских воинов в ФРГ - РИА Новости, 03.05.2025

Делегация парламента Сербии почтила память русских и советских воинов в ФРГ

Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич и председатель парламентского форума "Сербия -... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T17:50:00+03:00

2025-05-03T17:50:00+03:00

2025-05-03T17:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

германия

югославия

сербия

иосип броз тито

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЕЛГРАД, 3 апр - РИА Новости. Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич и председатель парламентского форума "Сербия - Республика Сербская Боснии и Герцеговины" Душан Марич почтили память русских и советских воинов Первой и Второй мировой войн в городе Ульм в ФРГ, заявил РИА Новости Станоевич. Станоевич и Марич прибыли в Германию на собрание сербской диаспоры. По словам сербского парламентария, символично, что сербы и русские воины покоятся в Ульме рядом. "Там мемориал, посвященный пленным русским и сербским солдатам Первой мировой войны с памятником, где мы возложили цветы и зажгли свечи. А есть и другое мемориальное кладбище Второй мировой войны, посвященное советским воинам-освободителям, туда мы также отправились с местными сербами. Глубоко символично, что они чтят и ухаживают и за русской частью кладбища, посещают и захоронение Первой мировой и советский воинский мемориал", - отметил председатель комитета Скупщины, подчеркнув, что ему и соотечественникам особенно важно было почтить память русских и советских воинов в Германии в преддверии 9 мая - Дня Победы над фашизмом. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллионов человек.

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

https://ria.ru/20250428/osvobozhdenie-2009970658.html

германия

югославия

сербия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, югославия, сербия, иосип броз тито, 80-летие победы в великой отечественной войне