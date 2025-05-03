Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в мае - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/osadki-2014754124.html
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в мае
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в мае - РИА Новости, 03.05.2025
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в мае
До 70% от месячной нормы осадков выпало в Москве за первые два дня мая, такого в городе не случалось никогда, сообщила главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:14:00+03:00
2025-05-03T10:14:00+03:00
москва
татьяна позднякова
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011529943_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_11238ddccd2f76fcb5ff7f1ac2bb25c2.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. До 70% от месячной нормы осадков выпало в Москве за первые два дня мая, такого в городе не случалось никогда, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "За первые два дня мая на всей территории Москвы выпало 60-70% от месячной нормы осадков. Такого не случались в Москве никогда. На ВДНХ сумма осадков за двое суток оставила 43 миллиметра, или 69% от нормы", - рассказала Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик отметила, что ранее самыми дождливыми были 1 и 2 мая в 1962 году, с суммой осадков 24,2 миллиметра.
https://ria.ru/20250503/pogoda-2014746742.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011529943_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_630d7e509a99676cbdb26ff691799ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, татьяна позднякова, день победы
Москва, Татьяна Позднякова, День Победы
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в мае

Синоптик Позднякова: до 70% месячной нормы осадков выпало в Москве за 2 дня мая

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛюди под зонтами
Люди под зонтами - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Люди под зонтами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. До 70% от месячной нормы осадков выпало в Москве за первые два дня мая, такого в городе не случалось никогда, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"За первые два дня мая на всей территории Москвы выпало 60-70% от месячной нормы осадков. Такого не случались в Москве никогда. На ВДНХ сумма осадков за двое суток оставила 43 миллиметра, или 69% от нормы", - рассказала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что ранее самыми дождливыми были 1 и 2 мая в 1962 году, с суммой осадков 24,2 миллиметра.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня
Вчера, 08:58
 
МоскваТатьяна ПоздняковаДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала