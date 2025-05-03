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Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в мае
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в мае - РИА Новости, 03.05.2025
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в мае
До 70% от месячной нормы осадков выпало в Москве за первые два дня мая, такого в городе не случалось никогда, сообщила главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:14:00+03:00
2025-05-03T10:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. До 70% от месячной нормы осадков выпало в Москве за первые два дня мая, такого в городе не случалось никогда, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "За первые два дня мая на всей территории Москвы выпало 60-70% от месячной нормы осадков. Такого не случались в Москве никогда. На ВДНХ сумма осадков за двое суток оставила 43 миллиметра, или 69% от нормы", - рассказала Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик отметила, что ранее самыми дождливыми были 1 и 2 мая в 1962 году, с суммой осадков 24,2 миллиметра.
https://ria.ru/20250503/pogoda-2014746742.html
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москва, татьяна позднякова, день победы
Москва, Татьяна Позднякова, День Победы
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в мае
Синоптик Позднякова: до 70% месячной нормы осадков выпало в Москве за 2 дня мая