https://ria.ru/20250503/orban-2014810736.html

Орбан пообещал лидеру АдГ поддержку Венгрии

Орбан пообещал лидеру АдГ поддержку Венгрии - РИА Новости, 03.05.2025

Орбан пообещал лидеру АдГ поддержку Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ... РИА Новости, 03.05.2025

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в мире

германия

венгрия

алиса вайдель

виктор орбан

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ заявил, что лидер партии Алиса Вайдель может рассчитывать на поддержку Венгрии.В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ."Что, черт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас", - написал Орбан в своем аккаунте в соцсети Х.Вайдель отреагировала на публикацию Орбана, поблагодарив его за поддержку и отметив, что АдГ "продолжит свой путь на благо страны".Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал решение немецкого ведомства тиранией и призвал Берлин сменить политический курс.

https://ria.ru/20250503/germaniya-2014780114.html

https://ria.ru/20250503/adg--2014762631.html

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в мире, германия, венгрия, алиса вайдель, виктор орбан, альтернатива для германии (партия)