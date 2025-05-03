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Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июне - РИА Новости, 03.05.2025
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17:40 03.05.2025 (обновлено: 18:43 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/opek-2014795906.html
Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июне
Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июне - РИА Новости, 03.05.2025
Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июне
В июне страны ОПЕК+, имеющие добровольные ограничения, увеличат в предельный уровень добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T17:40:00+03:00
2025-05-03T18:43:00+03:00
экономика
опек
нефть
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В июне страны ОПЕК+, имеющие добровольные ограничения, увеличат в предельный уровень добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения организации. "В соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольным корректировкам в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц увеличат добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в июне 2025-го с уровня добычи мая 2025-го", — говорится в заявлении.Изначально "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на субботу. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи нефти. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. Лимит на 1,65 миллиона баррелей в сутки действует до конца 2026-го. Введенные чуть позднее ограничения на 2,2 миллиона баррелей в сутки решили отменять не с января, как предполагалось, а с апреля этого года.В начале прошлого месяца эти восемь участников альянса объявили об ускорении в три раза отхода от некоторых ограничений в мае и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. С их учетом, по данным РИА Новости, в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Государства пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь.
https://ria.ru/20250414/opek-2011181834.html
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экономика, опек, нефть
Экономика, ОПЕК, Нефть
Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июне

Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи на 411 тыс барр в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В июне страны ОПЕК+, имеющие добровольные ограничения, увеличат в предельный уровень добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения организации.
"В соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольным корректировкам в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц увеличат добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в июне 2025-го с уровня добычи мая 2025-го", — говорится в заявлении.
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Изначально "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на субботу.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи нефти. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. Лимит на 1,65 миллиона баррелей в сутки действует до конца 2026-го. Введенные чуть позднее ограничения на 2,2 миллиона баррелей в сутки решили отменять не с января, как предполагалось, а с апреля этого года.
В начале прошлого месяца эти восемь участников альянса объявили об ускорении в три раза отхода от некоторых ограничений в мае и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. С их учетом, по данным РИА Новости, в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Государства пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь.
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