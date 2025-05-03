https://ria.ru/20250503/odessa-2014727970.html

"Прикрытие для насилия": в Раде жестко высказались о трагедии в Одессе

"Прикрытие для насилия": в Раде жестко высказались о трагедии в Одессе - РИА Новости, 03.05.2025

"Прикрытие для насилия": в Раде жестко высказались о трагедии в Одессе

Трагедия в Доме профсоюзов второго мая 2014 года стала поворотным моментом, после которого можно было оправдать любое насилие, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T01:31:00+03:00

2025-05-03T01:31:00+03:00

2025-05-03T01:31:00+03:00

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артем дмитрук

верховная рада украины

годовщина трагедии в одессе

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Трагедия в Доме профсоюзов второго мая 2014 года стала поворотным моментом, после которого можно было оправдать любое насилие, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."С Одессы, как и с Майдана, началась эпоха, в которой слова патриотизм, свобода и ценности стали прикрытием для самого дикого насилия. И если мы это не осудим — жестко, честно, по-настоящему — мы не выберемся", — написал он.Парламентарий также отметил, что трагедия второго мая стала точкой невозврата для Украины, после которой ненависть и преследование за убеждения стали нормой."Я никогда не признавал и не признаю это победой — такой, какой она является для некоторой части одесситов. 2 мая в Одессе, как и ранее на Майдане, мы проиграли. Мы — все украинцы, которые обманулись и стали инструментом в руках бесов в пиджаках", — резюмировал Дмитрук.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между митингующими с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014695369.html

https://ria.ru/20250502/odessa-2014683350.html

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