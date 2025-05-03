https://ria.ru/20250503/obstrely-2014768060.html

При украинских обстрелах Горловки пострадала мирная жительница

При украинских обстрелах Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.05.2025

При украинских обстрелах Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница ранена в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:25:00+03:00

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2025-05-03T12:25:00+03:00

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили 19 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе восемь кассетных. "В результате артобстрела со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20250503/postradavshie-2014757182.html

https://ria.ru/20250503/ataka-2014736982.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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