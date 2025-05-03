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При украинских обстрелах Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/obstrely-2014768060.html
При украинских обстрелах Горловки пострадала мирная жительница
При украинских обстрелах Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.05.2025
При украинских обстрелах Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница ранена в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:25:00+03:00
2025-05-03T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
украина
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили 19 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе восемь кассетных. "В результате артобстрела со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250503/postradavshie-2014757182.html
https://ria.ru/20250503/ataka-2014736982.html
украина
горловка
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иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия, нато
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, НАТО
При украинских обстрелах Горловки пострадала мирная жительница

Мэр Горловки Приходько: при обстрелах ВСУ Горловки пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили 19 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе восемь кассетных.
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"В результате артобстрела со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролУкраинаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияНАТО
 
 
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