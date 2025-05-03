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При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя

При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 03.05.2025

При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя

Три человека ранены в результате сброса с БПЛА ВСУ по автомобилю жителей ЛНР в Кременной, цитируют министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко в... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:02:00+03:00

2025-05-03T14:02:00+03:00

2025-05-03T14:27:00+03:00

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ЛУГАНСК, 3 мая – РИА Новости. Три человека ранены в результате сброса с БПЛА ВСУ по автомобилю жителей ЛНР в Кременной, цитируют министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко в Telegram-канале правительства республики."Три мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА противника в Кременной. Дрон ВСУ ударил по автомобилю, в котором передвигались люди. Все трое получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в местную больницу", - сообщила Пащенко.По словам министра, одна из пострадавших - медицинская сестра местной больницы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия