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При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 03.05.2025 (обновлено: 14:27 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/obstrel-2014776504.html
При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 03.05.2025
При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя
Три человека ранены в результате сброса с БПЛА ВСУ по автомобилю жителей ЛНР в Кременной, цитируют министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:02:00+03:00
2025-05-03T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 мая – РИА Новости. Три человека ранены в результате сброса с БПЛА ВСУ по автомобилю жителей ЛНР в Кременной, цитируют министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко в Telegram-канале правительства республики."Три мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА противника в Кременной. Дрон ВСУ ударил по автомобилю, в котором передвигались люди. Все трое получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в местную больницу", - сообщила Пащенко.По словам министра, одна из пострадавших - медицинская сестра местной больницы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в Кременной ЛНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 3 мая – РИА Новости. Три человека ранены в результате сброса с БПЛА ВСУ по автомобилю жителей ЛНР в Кременной, цитируют министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко в Telegram-канале правительства республики.
"Три мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА противника в Кременной. Дрон ВСУ ударил по автомобилю, в котором передвигались люди. Все трое получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в местную больницу", - сообщила Пащенко.
По словам министра, одна из пострадавших - медицинская сестра местной больницы.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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