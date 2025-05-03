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При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 03.05.2025
При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя
Три человека ранены в результате сброса с БПЛА ВСУ по автомобилю жителей ЛНР в Кременной, цитируют министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:02:00+03:00
2025-05-03T14:02:00+03:00
2025-05-03T14:27:00+03:00
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ЛУГАНСК, 3 мая – РИА Новости. Три человека ранены в результате сброса с БПЛА ВСУ по автомобилю жителей ЛНР в Кременной, цитируют министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко в Telegram-канале правительства республики."Три мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА противника в Кременной. Дрон ВСУ ударил по автомобилю, в котором передвигались люди. Все трое получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в местную больницу", - сообщила Пащенко.По словам министра, одна из пострадавших - медицинская сестра местной больницы.
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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле ЛНР пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в Кременной ЛНР