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ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области

ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области - РИА Новости, 03.05.2025

ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T13:15:00+03:00

2025-05-03T13:15:00+03:00

2025-05-03T14:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Враг снова бьет по нашим святыням: на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола", — написал глава региона.Благодаря оперативной и слаженной работе бойцов самообороны возгорание удалось локализовать и предотвратить более серьезные последствия, добавил Гладков.Это не первая подобная атака ВСУ в Белгородской области. На прошлой неделе противник уничтожил деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. Украинские военные сбросили на него боеприпасы с дронов.Губернатор уточнил, что при пожаре никто не пострадал, уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божией "Скорбящая" и обретения креста Господня. Белгородская епархия сообщала, что планирует восстановить Новый Иерусалим.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков