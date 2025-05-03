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ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 03.05.2025 (обновлено: 14:47 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/obstrel-2014771983.html
ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области
ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области
ВСУ нанесли удар по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:15:00+03:00
2025-05-03T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Враг снова бьет по нашим святыням: на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола", — написал глава региона.Благодаря оперативной и слаженной работе бойцов самообороны возгорание удалось локализовать и предотвратить более серьезные последствия, добавил Гладков.Это не первая подобная атака ВСУ в Белгородской области. На прошлой неделе противник уничтожил деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. Украинские военные сбросили на него боеприпасы с дронов.Губернатор уточнил, что при пожаре никто не пострадал, уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божией "Скорбящая" и обретения креста Господня. Белгородская епархия сообщала, что планирует восстановить Новый Иерусалим.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области, загорелись купола

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramДрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в селе Толоконное в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в селе Толоконное в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в селе Толоконное в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 3 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Враг снова бьет по нашим святыням: на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола", — написал глава региона.
Благодаря оперативной и слаженной работе бойцов самообороны возгорание удалось локализовать и предотвратить более серьезные последствия, добавил Гладков.
Это не первая подобная атака ВСУ в Белгородской области. На прошлой неделе противник уничтожил деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. Украинские военные сбросили на него боеприпасы с дронов.
Губернатор уточнил, что при пожаре никто не пострадал, уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божией "Скорбящая" и обретения креста Господня. Белгородская епархия сообщала, что планирует восстановить Новый Иерусалим.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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