https://ria.ru/20250503/obstrel-2014763894.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 03.05.2025

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 40 раз беспилотниками территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T11:44:00+03:00

2025-05-03T11:44:00+03:00

2025-05-03T11:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 40 раз беспилотниками территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 146 боеприпасов и зафиксированы атаки 42 беспилотниками, из них 15 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, магазине и пяти транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 37 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 2 беспилотников. Без пострадавших и разрушений. В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Отрадовка, Поповка, Репяховка, Романовка, Теребрено и хутор Фищево подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущен 101 боеприпас, и атакованы 12 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта атакованы 5 беспилотниками. В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Грузское совершены атаки 3 дронов. В Валуйском округе по хутору Нижние Мельницы выпущено 5 боеприпасов и подавлены 3 FPV-дрона. В Ракитянском районе один дрон атаковал хутор Барилов. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 3 артснаряда и совершены атаки 16 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250503/postradavshie-2014757182.html

белгородская область

украина

белгородский район

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгородский район, происшествия