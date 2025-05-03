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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/obstrel-2014763894.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 03.05.2025
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 40 раз беспилотниками территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:44:00+03:00
2025-05-03T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 40 раз беспилотниками территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 146 боеприпасов и зафиксированы атаки 42 беспилотниками, из них 15 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, магазине и пяти транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 37 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 2 беспилотников. Без пострадавших и разрушений. В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Отрадовка, Поповка, Репяховка, Романовка, Теребрено и хутор Фищево подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущен 101 боеприпас, и атакованы 12 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта атакованы 5 беспилотниками. В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Грузское совершены атаки 3 дронов. В Валуйском округе по хутору Нижние Мельницы выпущено 5 боеприпасов и подавлены 3 FPV-дрона. В Ракитянском районе один дрон атаковал хутор Барилов. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 3 артснаряда и совершены атаки 16 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 40 раз беспилотниками территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 146 боеприпасов и зафиксированы атаки 42 беспилотниками, из них 15 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, магазине и пяти транспортных средствах.
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"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 37 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 2 беспилотников. Без пострадавших и разрушений. В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Отрадовка, Поповка, Репяховка, Романовка, Теребрено и хутор Фищево подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущен 101 боеприпас, и атакованы 12 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта атакованы 5 беспилотниками. В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Грузское совершены атаки 3 дронов. В Валуйском округе по хутору Нижние Мельницы выпущено 5 боеприпасов и подавлены 3 FPV-дрона. В Ракитянском районе один дрон атаковал хутор Барилов.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 3 артснаряда и совершены атаки 16 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаБелгородский районПроисшествия
 
 
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