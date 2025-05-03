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Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 03.05.2025 (обновлено: 11:54 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014754524.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек - РИА Новости, 03.05.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек
Количество пострадавших из-за атаки ВСУ на жилой дом в Новороссийске увеличилось до пяти, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:16:00+03:00
2025-05-03T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Количество пострадавших из-за атаки ВСУ на жилой дом в Новороссийске увеличилось до пяти, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск ночью в субботу повреждены три многоквартирных дома, а также три резервуара в зерновом терминале. Введен режим ЧС. "В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК "Аврора" и по улице Суворовской. На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал Кравченко.Он добавил, что есть повреждения в частном секторе Восточного района Новороссийска. Кравченко отметил, что на месте работают оперативные службы, а также в случае необходимости будут развернуты пункты временного размещения."Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим", - уточнил глава города.По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем за ночь было уничтожено 47 беспилотников.
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Ольга Фомченкова
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353
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Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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новороссийск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек

Глава Новороссийска Кравченко: из-за атаки ВСУ на город пострадали пять человек

© Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Новороссийске
Последствия атаки ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Новороссийске
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Количество пострадавших из-за атаки ВСУ на жилой дом в Новороссийске увеличилось до пяти, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск ночью в субботу повреждены три многоквартирных дома, а также три резервуара в зерновом терминале. Введен режим ЧС. "В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК "Аврора" и по улице Суворовской. На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал Кравченко.
Он добавил, что есть повреждения в частном секторе Восточного района Новороссийска. Кравченко отметил, что на месте работают оперативные службы, а также в случае необходимости будут развернуты пункты временного размещения.
"Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим", - уточнил глава города.
По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем за ночь было уничтожено 47 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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