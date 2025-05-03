https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014754524.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек - РИА Новости, 03.05.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек
Количество пострадавших из-за атаки ВСУ на жилой дом в Новороссийске увеличилось до пяти, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:16:00+03:00
2025-05-03T10:16:00+03:00
2025-05-03T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Количество пострадавших из-за атаки ВСУ на жилой дом в Новороссийске увеличилось до пяти, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск ночью в субботу повреждены три многоквартирных дома, а также три резервуара в зерновом терминале. Введен режим ЧС. "В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК "Аврора" и по улице Суворовской. На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал Кравченко.Он добавил, что есть повреждения в частном секторе Восточного района Новороссийска. Кравченко отметил, что на месте работают оперативные службы, а также в случае необходимости будут развернуты пункты временного размещения."Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим", - уточнил глава города.По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем за ночь было уничтожено 47 беспилотников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-03T10:16
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PT2M07S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссийск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до пяти человек
Глава Новороссийска Кравченко: из-за атаки ВСУ на город пострадали пять человек