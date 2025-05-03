https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014741468.html
ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет
ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет
Киевский режим ночью пытался атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет, военные отразили... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:39:00+03:00
2025-05-03T07:39:00+03:00
2025-05-03T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
вооруженные силы украины
происшествия
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Киевский режим ночью пытался атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет, военные отразили террористическую атаку ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале."Всю ночь военные отражали многочисленные попытки киевского режима нанести ущерб инфраструктуре города-героя. Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена", - написал Кравченко.По его словам, угроза применения БПЛА в Новороссийске сохраняется. ПВО продолжает работу.На данный момент проводится обследование мест происшествия. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА, работают специальные службы, добавил Кравченко.Мэр заявил, что власти обязательно окажут необходимую помощь пострадавшим. А также попросил соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу.
https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014739406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, вооруженные силы украины, происшествия, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Андрей Кравченко (государственный служащий)
ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет
ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА, безэкипажных катеров и ракет