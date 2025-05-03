https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014741468.html

ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет

ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет - РИА Новости, 03.05.2025

ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет

Киевский режим ночью пытался атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет, военные отразили... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:39:00+03:00

2025-05-03T07:39:00+03:00

2025-05-03T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

новороссийск

вооруженные силы украины

происшествия

андрей кравченко (государственный служащий)

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Киевский режим ночью пытался атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет, военные отразили террористическую атаку ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале."Всю ночь военные отражали многочисленные попытки киевского режима нанести ущерб инфраструктуре города-героя. Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена", - написал Кравченко.По его словам, угроза применения БПЛА в Новороссийске сохраняется. ПВО продолжает работу.На данный момент проводится обследование мест происшествия. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА, работают специальные службы, добавил Кравченко.Мэр заявил, что власти обязательно окажут необходимую помощь пострадавшим. А также попросил соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу.

https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014739406.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новороссийск, вооруженные силы украины, происшествия, андрей кравченко (государственный служащий)