Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 03.05.2025 (обновлено: 07:48 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014741468.html
ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет
ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет
Киевский режим ночью пытался атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет, военные отразили... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:39:00+03:00
2025-05-03T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
вооруженные силы украины
происшествия
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357965_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_4cd47a992ed12feb64bc5317f18a635f.jpg
КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Киевский режим ночью пытался атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет, военные отразили террористическую атаку ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале."Всю ночь военные отражали многочисленные попытки киевского режима нанести ущерб инфраструктуре города-героя. Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена", - написал Кравченко.По его словам, угроза применения БПЛА в Новороссийске сохраняется. ПВО продолжает работу.На данный момент проводится обследование мест происшествия. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА, работают специальные службы, добавил Кравченко.Мэр заявил, что власти обязательно окажут необходимую помощь пострадавшим. А также попросил соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу.
https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014739406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357965_0:219:2438:2048_1920x0_80_0_0_9d88b8a9cd686ba2f26293f03fe608a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, вооруженные силы украины, происшествия, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Андрей Кравченко (государственный служащий)
ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА и управляемых ракет

ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА, безэкипажных катеров и ракет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Киевский режим ночью пытался атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет, военные отразили террористическую атаку ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
"Всю ночь военные отражали многочисленные попытки киевского режима нанести ущерб инфраструктуре города-героя. Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена", - написал Кравченко.
Суда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске
Вчера, 07:04
По его словам, угроза применения БПЛА в Новороссийске сохраняется. ПВО продолжает работу.
На данный момент проводится обследование мест происшествия. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА, работают специальные службы, добавил Кравченко.
Мэр заявил, что власти обязательно окажут необходимую помощь пострадавшим. А также попросил соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскВооруженные силы УкраиныПроисшествияАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала