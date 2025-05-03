https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014739406.html
Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске
Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске - РИА Новости, 03.05.2025
Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске
Обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:04:00+03:00
2025-05-03T07:04:00+03:00
2025-05-03T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
вениамин кондратьев
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152842/35/1528423588_0:0:3437:1933_1920x0_80_0_0_4240769645427d46663d70fa5db51310.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Сегодня ночью черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима", - написал он. "Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Там предварительно без пострадавших, пожарные тушат огонь", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152842/35/1528423588_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_5d7d44fd11db34d82112afe1c7a132f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске
В Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале