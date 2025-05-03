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Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске

Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске - РИА Новости, 03.05.2025

Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске

Обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:04:00+03:00

2025-05-03T07:04:00+03:00

2025-05-03T07:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

новороссийск

вениамин кондратьев

краснодарский край

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Сегодня ночью черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима", - написал он. "Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Там предварительно без пострадавших, пожарные тушат огонь", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

краснодарский край

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Дарья Буймова

происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, краснодарский край