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Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 03.05.2025 (обновлено: 07:12 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014739406.html
Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске
Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске - РИА Новости, 03.05.2025
Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске
Обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:04:00+03:00
2025-05-03T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
вениамин кондратьев
краснодарский край
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Сегодня ночью черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима", - написал он. "Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Там предварительно без пострадавших, пожарные тушат огонь", - сообщил губернатор.
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новороссийск
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происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Обломки БПЛА повредили резервуары на зерновом терминале в Новороссийске

В Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСуда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту
Суда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Суда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима", - написал он.
"Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Там предварительно без пострадавших, пожарные тушат огонь", - сообщил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовороссийскВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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