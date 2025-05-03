https://ria.ru/20250503/novorossiysk-2014739042.html

При массированной атаке БПЛА на Новороссийск пострадали четыре человека

При массированной атаке БПЛА на Новороссийск пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.05.2025

При массированной атаке БПЛА на Новороссийск пострадали четыре человека

При массированной атаке беспилотников на Новороссийск пострадали четыре человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:01:00+03:00

2025-05-03T07:01:00+03:00

2025-05-03T09:23:00+03:00

новороссийск

специальная военная операция на украине

вениамин кондратьев

краснодарский край

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. При массированной атаке беспилотников на Новороссийск пострадали четыре человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Сегодня ночью черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима. Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь", — написал он.При этом обломки дрона повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительной информации, там никто не пострадал, но возник пожар, его ликвидируют спасатели.Кондратьев отметил, что фрагменты беспилотников также упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Пострадали частные дома, но раненых нет.По словам губернатора, главы всех районов, где поступили сообщения о падении БПЛА, оперативно докладывают о ситуации. У каждого задача — оказать помощь местным жителям."Атака киевского режима на гражданские объекты региона продолжается. На каждое сообщение о падении обломков оперативно реагируют специальные и экстренные службы", — заключил он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новороссийск, вениамин кондратьев, краснодарский край, происшествия, вооруженные силы украины