При массированной атаке БПЛА на Новороссийск пострадали четыре человека
В Новороссийске при атаке БПЛА пострадали четыре человека, включая двух детей
Новороссийск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. При массированной атаке беспилотников на Новороссийск пострадали четыре человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Сегодня ночью черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима. Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь", — написал он.
При этом обломки дрона повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительной информации, там никто не пострадал, но возник пожар, его ликвидируют спасатели.
Как уточнил мэр города Андрей Кравченко, ВСУ при атаке на Новороссийск применили также безэкипажные катера и управляемые ракеты.
Кондратьев отметил, что фрагменты беспилотников также упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Пострадали частные дома, но раненых нет.
По словам губернатора, главы всех районов, где поступили сообщения о падении БПЛА, оперативно докладывают о ситуации. У каждого задача — оказать помощь местным жителям.
"Атака киевского режима на гражданские объекты региона продолжается. На каждое сообщение о падении обломков оперативно реагируют специальные и экстренные службы", — заключил он.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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