https://ria.ru/20250503/novorossijsk-2014757303.html

В Новороссийске при атаке украинских беспилотников повредило восемь квартир

В Новороссийске при атаке украинских беспилотников повредило восемь квартир - РИА Новости, 03.05.2025

В Новороссийске при атаке украинских беспилотников повредило восемь квартир

Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.05.2025

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специальная военная операция на украине

происшествия

новороссийск

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Многоквартирный жилой дом, в результате падения БПЛА, повреждена квартира. (Другой - ред.) многоквартирный жилой дом, в результате падения БПЛА, произошло загорание квартиры. Повреждены семь квартир", - сказал собеседник агентства, уточнив, что возгорание уже потушено. В субботу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в результате массированной атаки киевского режима в Новороссийске были повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале, начался пожар, который позже был потушен.

https://ria.ru/20250503/chs-2014752948.html

новороссийск

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Последствия атаки ВСУ на Новороссийск Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-03T10:43 true PT2M07S

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Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины