https://ria.ru/20250503/novorossijsk-2014757303.html
В Новороссийске при атаке украинских беспилотников повредило восемь квартир
В Новороссийске при атаке украинских беспилотников повредило восемь квартир - РИА Новости, 03.05.2025
В Новороссийске при атаке украинских беспилотников повредило восемь квартир
Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:43:00+03:00
2025-05-03T10:43:00+03:00
2025-05-03T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Многоквартирный жилой дом, в результате падения БПЛА, повреждена квартира. (Другой - ред.) многоквартирный жилой дом, в результате падения БПЛА, произошло загорание квартиры. Повреждены семь квартир", - сказал собеседник агентства, уточнив, что возгорание уже потушено. В субботу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в результате массированной атаки киевского режима в Новороссийске были повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале, начался пожар, который позже был потушен.
https://ria.ru/20250503/chs-2014752948.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-03T10:43
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PT2M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
В Новороссийске при атаке украинских беспилотников повредило восемь квартир
В Новороссийске при падении украинских БПЛА получили повреждения восемь квартир