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В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА
В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 03.05.2025
В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА
Глава Новороссийска в Краснодарском крае Андрей Кравченко в своем Telegram-канале повторно предупредил об опасности атаки БПЛА, в городе звучит сирена. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T06:10:00+03:00
2025-05-03T06:10:00+03:00
2025-05-03T06:10:00+03:00
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Новороссийска в Краснодарском крае Андрей Кравченко в своем Telegram-канале повторно предупредил об опасности атаки БПЛА, в городе звучит сирена. Ранее в 2.13 мск в городе была объявлена опасность атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ. "В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников (БПЛА). Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины
Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины
В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА
Глава Новороссийска Кравченко повторно предупредил об опасности атаки БПЛА