Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/novorossijsk-2014737609.html
В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА
В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 03.05.2025
В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА
Глава Новороссийска в Краснодарском крае Андрей Кравченко в своем Telegram-канале повторно предупредил об опасности атаки БПЛА, в городе звучит сирена. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T06:10:00+03:00
2025-05-03T06:10:00+03:00
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b122061aadece933cf3f8e8e7a43b0e.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Новороссийска в Краснодарском крае Андрей Кравченко в своем Telegram-канале повторно предупредил об опасности атаки БПЛА, в городе звучит сирена. Ранее в 2.13 мск в городе была объявлена опасность атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ. "В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников (БПЛА). Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ef0bc2f2a6f4c609d6d75cb43e60054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины
Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины
В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА

Глава Новороссийска Кравченко повторно предупредил об опасности атаки БПЛА

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Новороссийска в Краснодарском крае Андрей Кравченко в своем Telegram-канале повторно предупредил об опасности атаки БПЛА, в городе звучит сирена.
Ранее в 2.13 мск в городе была объявлена опасность атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ.
Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников (БПЛА). Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
НовороссийскКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала