https://ria.ru/20250503/novorossijsk-2014737609.html

В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА

В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 03.05.2025

В Новороссийске вновь предупредили об опасности атаки БПЛА

Глава Новороссийска в Краснодарском крае Андрей Кравченко в своем Telegram-канале повторно предупредил об опасности атаки БПЛА, в городе звучит сирена. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T06:10:00+03:00

2025-05-03T06:10:00+03:00

2025-05-03T06:10:00+03:00

новороссийск

краснодарский край

андрей кравченко (государственный служащий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Новороссийска в Краснодарском крае Андрей Кравченко в своем Telegram-канале повторно предупредил об опасности атаки БПЛА, в городе звучит сирена. Ранее в 2.13 мск в городе была объявлена опасность атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ. "В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников (БПЛА). Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

краснодарский край

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Дарья Буймова

новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины