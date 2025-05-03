https://ria.ru/20250503/novorossijsk-2014729438.html

В Новороссийске объявили ракетную опасность

В Новороссийске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.05.2025

В Новороссийске объявили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности звучит в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:04:00+03:00

2025-05-03T02:04:00+03:00

2025-05-03T02:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

новороссийск

краснодарский край

андрей кравченко (государственный служащий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15112/47/151124760_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_0a356767e3daa1ed5f15cbd59b78f1d5.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности звучит в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. "В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность