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В Новороссийске объявили ракетную опасность
В Новороссийске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.05.2025
В Новороссийске объявили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности звучит в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:04:00+03:00
2025-05-03T02:04:00+03:00
2025-05-03T02:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности звучит в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. "В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)", - написал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
В Новороссийске объявили ракетную опасность
Глава Новороссийска Кравченко: в городе звучит сигнал о ракетной опасности