https://ria.ru/20250503/nevrolog-2014732663.html

Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона

Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона - РИА Новости, 03.05.2025

Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона

Общение, активное участие в жизни семьи, умственная активность, а также отказ от алкоголя и курения помогут снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона, РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T03:19:00+03:00

2025-05-03T03:19:00+03:00

2025-05-03T03:19:00+03:00

общество

владимир мартынов

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Общение, активное участие в жизни семьи, умственная активность, а также отказ от алкоголя и курения помогут снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Для профилактики и деменции, и Паркинсона важны одни и те же принципы: движение, питание, умственная активность, отказ от алкоголя и курения. Особенно важна социальная активность: общение, участие в жизни семьи, хобби, встречи с друзьями — всё это поддерживает мозг в тонусе", - сказал Мартынов. Невролог подчеркнул, что согласно некоторым исследованиям, у людей с широким кругом общения риск развития деменции на 40% ниже, чем у остальных.

https://ria.ru/20250428/nevrolog-2013749959.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир мартынов