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Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона - РИА Новости, 03.05.2025
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03:19 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/nevrolog-2014732663.html
Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона
Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона - РИА Новости, 03.05.2025
Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона
Общение, активное участие в жизни семьи, умственная активность, а также отказ от алкоголя и курения помогут снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона, РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:19:00+03:00
2025-05-03T03:19:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Общение, активное участие в жизни семьи, умственная активность, а также отказ от алкоголя и курения помогут снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Для профилактики и деменции, и Паркинсона важны одни и те же принципы: движение, питание, умственная активность, отказ от алкоголя и курения. Особенно важна социальная активность: общение, участие в жизни семьи, хобби, встречи с друзьями — всё это поддерживает мозг в тонусе", - сказал Мартынов. Невролог подчеркнул, что согласно некоторым исследованиям, у людей с широким кругом общения риск развития деменции на 40% ниже, чем у остальных.
https://ria.ru/20250428/nevrolog-2013749959.html
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общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона

Невролог Мартынов: общение и умственная активность помогут снизить риск деменции

© Depositphotos.com / volkfiat.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Depositphotos.com / volkfiat.gmail.com
На приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Общение, активное участие в жизни семьи, умственная активность, а также отказ от алкоголя и курения помогут снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Для профилактики и деменции, и Паркинсона важны одни и те же принципы: движение, питание, умственная активность, отказ от алкоголя и курения. Особенно важна социальная активность: общение, участие в жизни семьи, хобби, встречи с друзьями — всё это поддерживает мозг в тонусе", - сказал Мартынов.
Невролог подчеркнул, что согласно некоторым исследованиям, у людей с широким кругом общения риск развития деменции на 40% ниже, чем у остальных.
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