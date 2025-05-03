https://ria.ru/20250503/nevrolog-2014732663.html
Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона
Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона - РИА Новости, 03.05.2025
Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона
Общение, активное участие в жизни семьи, умственная активность, а также отказ от алкоголя и курения помогут снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона, РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:19:00+03:00
2025-05-03T03:19:00+03:00
2025-05-03T03:19:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Общение, активное участие в жизни семьи, умственная активность, а также отказ от алкоголя и курения помогут снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Для профилактики и деменции, и Паркинсона важны одни и те же принципы: движение, питание, умственная активность, отказ от алкоголя и курения. Особенно важна социальная активность: общение, участие в жизни семьи, хобби, встречи с друзьями — всё это поддерживает мозг в тонусе", - сказал Мартынов. Невролог подчеркнул, что согласно некоторым исследованиям, у людей с широким кругом общения риск развития деменции на 40% ниже, чем у остальных.
https://ria.ru/20250428/nevrolog-2013749959.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона
Невролог Мартынов: общение и умственная активность помогут снизить риск деменции