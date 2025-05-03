В Подмосковье сравнили последствия непогоды с ледяным дождем 2011 года
Авария в энергосистеме Подмосковья из-за непогоды стала крупнейшей за 15 лет
© Фото : Правительство Московской области Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье
© Фото : Правительство Московской области
Ликвидация аварии на электросетях в результате снегопада в Подмосковье
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Последствия аварии на электросетях в Подмосковье после майского снегопада можно сравнить с ущербом из-за ледяного дождя в 2011 году, сообщил генеральный директор ПАО "Россети Московский Регион" Александр Пятигор.
"Работаем в круглосуточном режиме. Дополнительно мобилизуем еще группы компании "Россети", ожидаем их прибытия 3 мая. Безусловно, работаем 24 часа, делаем скользящий график для нашего персонала. Также привлечены силы и средства подрядных организаций", — рассказал Пятигор, его слова приводит пресс-служба правительства Московской области.
Он добавил, что последствия аварии на электросетях в Подмосковье после майского снегопада можно сравнить с ущербом от ледяного дождя в 2011 году. В некоторых случаях ремонтникам приходится уже не восстанавливать, а строить линии заново. Дополнительную сложность создает труднодоступность участков.
"Природное явление, более того в мае месяце, внесло коррективы в режим работы. Но мы мобилизовались максимально, стараемся в максимально короткие сроки вернуть свет в дома нашим клиентам", — отметил Пятигор.
В ликвидации аварии уже задействовали более 100 автономных источников питания. Они обеспечивают электроснабжение в социально значимых объектах.
По его словам, первоначальный прогноз специалистов потребовалось скорректировать. Но при этом энергетики совместно с силами МЧС и других служб работают с максимальной отдачей. Задача – в самое время вернуть электричество в дома всех жителей, кого коснулась стихия.
"Все усилия прилагаем к этому. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые потребители отнеслись с пониманием", — сказал Пятигор.
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в устранении последствий аварии на электросетях задействовано порядка 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники.