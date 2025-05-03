https://ria.ru/20250503/nepogoda-2014750976.html

В Подмосковье сравнили последствия непогоды с ледяным дождем 2011 года

В Подмосковье сравнили последствия непогоды с ледяным дождем 2011 года - РИА Новости, 03.05.2025

В Подмосковье сравнили последствия непогоды с ледяным дождем 2011 года

Последствия аварии на электросетях в Подмосковье после майского снегопада можно сравнить с ущербом из-за ледяного дождя в 2011 году, сообщил генеральный... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:50:00+03:00

2025-05-03T09:50:00+03:00

2025-05-03T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Последствия аварии на электросетях в Подмосковье после майского снегопада можно сравнить с ущербом из-за ледяного дождя в 2011 году, сообщил генеральный директор ПАО "Россети Московский Регион" Александр Пятигор. "Работаем в круглосуточном режиме. Дополнительно мобилизуем еще группы компании "Россети", ожидаем их прибытия 3 мая. Безусловно, работаем 24 часа, делаем скользящий график для нашего персонала. Также привлечены силы и средства подрядных организаций", — рассказал Пятигор, его слова приводит пресс-служба правительства Московской области. Он добавил, что последствия аварии на электросетях в Подмосковье после майского снегопада можно сравнить с ущербом от ледяного дождя в 2011 году. В некоторых случаях ремонтникам приходится уже не восстанавливать, а строить линии заново. Дополнительную сложность создает труднодоступность участков. "Природное явление, более того в мае месяце, внесло коррективы в режим работы. Но мы мобилизовались максимально, стараемся в максимально короткие сроки вернуть свет в дома нашим клиентам", — отметил Пятигор. В ликвидации аварии уже задействовали более 100 автономных источников питания. Они обеспечивают электроснабжение в социально значимых объектах. По его словам, первоначальный прогноз специалистов потребовалось скорректировать. Но при этом энергетики совместно с силами МЧС и других служб работают с максимальной отдачей. Задача – в самое время вернуть электричество в дома всех жителей, кого коснулась стихия. "Все усилия прилагаем к этому. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые потребители отнеслись с пониманием", — сказал Пятигор. По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в устранении последствий аварии на электросетях задействовано порядка 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники.

https://ria.ru/20250503/podmoskove-2014748529.html

https://ria.ru/20250503/energetika-2014750769.html

https://ria.ru/20250502/moskva-2014662538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, московская область (подмосковье), россети московский регион, россети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия