https://ria.ru/20250503/neft-2014786240.html
Новак рассказал, как торговые войны повлияют на спрос на нефть
Новак рассказал, как торговые войны повлияют на спрос на нефть - РИА Новости, 03.05.2025
Новак рассказал, как торговые войны повлияют на спрос на нефть
Экономический рост в мире на фоне торговых войн в 2025 году будет ниже, что скажется на спросе на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:45:00+03:00
2025-05-03T15:45:00+03:00
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экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Экономический рост в мире на фоне торговых войн в 2025 году будет ниже, что скажется на спросе на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы наблюдаем торговые войны между странами, снижение темпов экономического роста. И по прогнозам многих аналитиков, в мире экономический рост в этом году будет ниже первоначальных прогнозов, что также будет влиять на обеспечение спроса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя решение ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти в июне.Новак отметил, что и Россия, и Саудовская Аравия, и ОАЭ, и Кувейт могли бы гораздо больше добывать нефти."И у нас есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако мы сдерживаем добычу", - добавил Новак.Ранее в субботу ОПЕК+ сообщил, что увеличит добычу нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае. По расчетам РИА Новости, с учетом плана по компенсациям, добыча сможет вырасти от уровня текущего месяца на 359 тысяч баррелей в сутки.У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
https://ria.ru/20250428/dollar-2013492437.html
https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр новак, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, ОПЕК
Новак рассказал, как торговые войны повлияют на спрос на нефть
Новак: снижение темпов экономического роста в мире скажется на спросе на нефть
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Экономический рост в мире на фоне торговых войн в 2025 году будет ниже, что скажется на спросе на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы наблюдаем торговые войны между странами, снижение темпов экономического роста. И по прогнозам многих аналитиков, в мире экономический рост в этом году будет ниже первоначальных прогнозов, что также будет влиять на обеспечение спроса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя решение ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти в июне.
Новак
отметил, что и Россия, и Саудовская Аравия, и ОАЭ, и Кувейт могли бы гораздо больше добывать нефти.
"И у нас есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако мы сдерживаем добычу", - добавил Новак.
Ранее в субботу ОПЕК+ сообщил, что увеличит добычу нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае. По расчетам РИА Новости, с учетом плана по компенсациям, добыча сможет вырасти от уровня текущего месяца на 359 тысяч баррелей в сутки.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+
, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.