https://ria.ru/20250503/neft-2014786240.html

Новак рассказал, как торговые войны повлияют на спрос на нефть

Новак рассказал, как торговые войны повлияют на спрос на нефть - РИА Новости, 03.05.2025

Новак рассказал, как торговые войны повлияют на спрос на нефть

Экономический рост в мире на фоне торговых войн в 2025 году будет ниже, что скажется на спросе на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T15:45:00+03:00

2025-05-03T15:45:00+03:00

2025-05-03T15:47:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

опек

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Экономический рост в мире на фоне торговых войн в 2025 году будет ниже, что скажется на спросе на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы наблюдаем торговые войны между странами, снижение темпов экономического роста. И по прогнозам многих аналитиков, в мире экономический рост в этом году будет ниже первоначальных прогнозов, что также будет влиять на обеспечение спроса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя решение ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти в июне.Новак отметил, что и Россия, и Саудовская Аравия, и ОАЭ, и Кувейт могли бы гораздо больше добывать нефти."И у нас есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако мы сдерживаем добычу", - добавил Новак.Ранее в субботу ОПЕК+ сообщил, что увеличит добычу нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае. По расчетам РИА Новости, с учетом плана по компенсациям, добыча сможет вырасти от уровня текущего месяца на 359 тысяч баррелей в сутки.У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.

https://ria.ru/20250428/dollar-2013492437.html

https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, опек