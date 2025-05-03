https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html

Беженец рассказал об иностранных наемниках в Дзержинске

Беженец рассказал об иностранных наемниках в Дзержинске - РИА Новости, 03.05.2025

Беженец рассказал об иностранных наемниках в Дзержинске

Иностранные наёмники вели бои, прикрываясь домами мирных жителей в Дзержинске, рассказал РИА Новости беженец. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:19:00+03:00

2025-05-03T07:19:00+03:00

2025-05-03T07:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Иностранные наёмники вели бои, прикрываясь домами мирных жителей в Дзержинске, рассказал РИА Новости беженец. "Артемовский террикон в другом районе, там, где мой дом, а мамин (дом - ред.) за балкой. Там насыпь. И они (иностранные наёмники - ред.) там стояли, у моей подруги там дом недалеко от этой насыпи", - рассказал беженец. По его словам, наёмники находились рядом с домами мирных жителей на железнодорожных путях, соединяющих между собой шахты города. "Иностранных (солдат - ред.) я не видел, но слышал речь. Именно как не английская ... мы мимо идем и слышно как речь "Fire" (англ. "огонь" - ред.) и потом он по-другому как-то бельмочет, что-то типа итальянского", - рассказал беженец. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250427/bezhenka-2013660465.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность