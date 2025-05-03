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Беженец рассказал об иностранных наемниках в Дзержинске - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html
Беженец рассказал об иностранных наемниках в Дзержинске
Беженец рассказал об иностранных наемниках в Дзержинске - РИА Новости, 03.05.2025
Беженец рассказал об иностранных наемниках в Дзержинске
Иностранные наёмники вели бои, прикрываясь домами мирных жителей в Дзержинске, рассказал РИА Новости беженец. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:19:00+03:00
2025-05-03T07:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Иностранные наёмники вели бои, прикрываясь домами мирных жителей в Дзержинске, рассказал РИА Новости беженец. "Артемовский террикон в другом районе, там, где мой дом, а мамин (дом - ред.) за балкой. Там насыпь. И они (иностранные наёмники - ред.) там стояли, у моей подруги там дом недалеко от этой насыпи", - рассказал беженец. По его словам, наёмники находились рядом с домами мирных жителей на железнодорожных путях, соединяющих между собой шахты города. "Иностранных (солдат - ред.) я не видел, но слышал речь. Именно как не английская ... мы мимо идем и слышно как речь "Fire" (англ. "огонь" - ред.) и потом он по-другому как-то бельмочет, что-то типа итальянского", - рассказал беженец. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250427/bezhenka-2013660465.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
торецк
горловка
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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Беженец рассказал об иностранных наемниках в Дзержинске

Иностранные наемники прикрывались домами мирных жителей Дзержинска

© РИА Новости / Мария МарикянРазрушения в центре города
Разрушения в центре города - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Разрушения в центре города. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Иностранные наёмники вели бои, прикрываясь домами мирных жителей в Дзержинске, рассказал РИА Новости беженец.
"Артемовский террикон в другом районе, там, где мой дом, а мамин (дом - ред.) за балкой. Там насыпь. И они (иностранные наёмники - ред.) там стояли, у моей подруги там дом недалеко от этой насыпи", - рассказал беженец.
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По его словам, наёмники находились рядом с домами мирных жителей на железнодорожных путях, соединяющих между собой шахты города.
"Иностранных (солдат - ред.) я не видел, но слышал речь. Именно как не английская ... мы мимо идем и слышно как речь "Fire" (англ. "огонь" - ред.) и потом он по-другому как-то бельмочет, что-то типа итальянского", - рассказал беженец.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкГорловкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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