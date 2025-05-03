https://ria.ru/20250503/moskva-2014727219.html

В Москве в выходные изменится схема движения транспорта

В Москве в выходные изменится схема движения транспорта - РИА Новости, 03.05.2025

В Москве в выходные изменится схема движения транспорта

Схема движения временно изменится в нескольких округах столицы в субботу и воскресенье, москвичам стоит быть внимательными и планировать маршрут заранее. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T01:20:00+03:00

2025-05-03T01:20:00+03:00

2025-05-03T01:20:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

новый арбат

садовое кольцо (москва)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/44198/69/441986934_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_4ea94204aa060d9d026e912ae7e478fc.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Схема движения временно изменится в нескольких округах столицы в субботу и воскресенье, москвичам стоит быть внимательными и планировать маршрут заранее. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что в субботу и воскресенье в городе будут действовать временные ограничения движения транспорта. Они затронут Центральный, Западный, участок перекрытия МКАД в районе Можайского шоссе и Юго-Восточный административные округа. Изменения произойдут и в работе пешеходных переходов. Кроме того, в местах ограничений будет временно запрещена парковка. Так, в субботу с 22.30 перекроют ряд улиц. В этот период нельзя будет проехать по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским. Помимо этого, перекроют движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Движение откроют по мере прохождения колонны. На участках перекрытий запретят парковку до 3.00 воскресенья. Кроме того, в субботу с 16.30 до 19.00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде №3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Помимо этого, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. Парковка на участках ограничений также будет запрещена до 3.00 воскресенья. Также в связи с проведением мероприятий временно изменится схема движения в районе Таганской площади. С 16.30 субботы до 3.00 воскресенья организуют двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского. В субботу в период с 17.30 до окончания мероприятия закроют движение транспорта на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах. Изменения затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Нельзя будет проехать и по центральным набережным, таким как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская. Временно будет запрещено движение по Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Лубочному переулку, Большому и Малому Москворецкому и Чугунному мостам. Помимо этого, в субботу с 23.30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большая Полянка, Новый Арбат и Земляной Вал. Перекроют Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд №3502 и Шоссейный проезд. Парковка будет запрещена до 3.00 воскресенья. Также в субботу в ЦАО и ЮВАО будут временно закрыты некоторые подземные пешеходные переходы. Ограничения введут на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17.30 субботы до окончания мероприятия. На участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные пешеходные переходы закроют в субботу с 22.00 до окончания мероприятия.

https://ria.ru/20250502/moskva-2014674456.html

https://ria.ru/20250501/spasateli-2014559693.html

новый арбат

садовое кольцо (москва)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, садовое кольцо (москва), москва