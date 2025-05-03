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В "Лаборатории Касперского" спрогнозировали кибератаки будущего - РИА Новости, 03.05.2025
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11:30 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/moshenniki-2014762226.html
В "Лаборатории Касперского" спрогнозировали кибератаки будущего
В "Лаборатории Касперского" спрогнозировали кибератаки будущего - РИА Новости, 03.05.2025
В "Лаборатории Касперского" спрогнозировали кибератаки будущего
Мошенники в будущем продолжат использовать дипфейки в голосовых и видеосообщениях, а также для создания фишинговых писем, будут актуальны и банковские троянцы,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:30:00+03:00
2025-05-03T11:30:00+03:00
россия
лаборатория касперского
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мошенники в будущем продолжат использовать дипфейки в голосовых и видеосообщениях, а также для создания фишинговых писем, будут актуальны и банковские троянцы, компаниям же следует опасаться атак через доверенного поставщика программного обеспечения, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения "Лаборатории Касперского" Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов. "Говоря о том, что нас может ждать в будущем, я уверен, что количество атак мобильными вредоносными программами продолжит расти. Например, Mamont уже атаковал десятки тысяч пользователей только в России - этот троянец ворует деньги, и такие угрозы будут развиваться", - полагает он. Не станут менее актуальны и дипфейки: мошенники продолжат использовать их как для социальной инженерии в видео и голосовых сообщениях, так и для создания, например, таргетированных фишинговых писем, чтобы люди точно поверили информации, перешли по ссылке и ввели свои данные. "Если говорить про организации, то сейчас мы все больше и больше видим тренд на атаки через доверенного поставщика программного обеспечения, который меньше защищен, но имеет доступ в сеть крупной организации, которая пользуется его ПО", - добавляет Кузнецов.
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россия, лаборатория касперского, общество
Россия, Лаборатория Касперского, Общество
В "Лаборатории Касперского" спрогнозировали кибератаки будущего

Сотрудник Kaspersky Кузнецов: аферисты в будущем продолжат использовать дипфейки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мошенники в будущем продолжат использовать дипфейки в голосовых и видеосообщениях, а также для создания фишинговых писем, будут актуальны и банковские троянцы, компаниям же следует опасаться атак через доверенного поставщика программного обеспечения, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения "Лаборатории Касперского" Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.
«
"Говоря о том, что нас может ждать в будущем, я уверен, что количество атак мобильными вредоносными программами продолжит расти. Например, Mamont уже атаковал десятки тысяч пользователей только в России - этот троянец ворует деньги, и такие угрозы будут развиваться", - полагает он.
Не станут менее актуальны и дипфейки: мошенники продолжат использовать их как для социальной инженерии в видео и голосовых сообщениях, так и для создания, например, таргетированных фишинговых писем, чтобы люди точно поверили информации, перешли по ссылке и ввели свои данные.
"Если говорить про организации, то сейчас мы все больше и больше видим тренд на атаки через доверенного поставщика программного обеспечения, который меньше защищен, но имеет доступ в сеть крупной организации, которая пользуется его ПО", - добавляет Кузнецов.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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