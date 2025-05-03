В Молдавии заявили о все более контролируемом медиапространстве
Боля: медиапространство Молдавии становится все более контролируемым
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Медиапространство Молдавии становится все более контролируемым властями, а плюрализм мнений заменяется удобным для правительства дискурсом, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
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"При правлении ПДС (партии "Действие и солидарность" - ред.) мы стали свидетелями неправомерного закрытия медиаорганизаций и тревожного контроля над информационным пространством. Параллельно с этим "проблемных" журналистов, осмеливающихся задавать острые вопросы или расследовать злоупотребления власти, подвергают запугиванию, публичной дискредитации или исключают из официальных мероприятий. Медиапространство становится все более контролируемым, а плюрализм мнений заменяется удобным для правительства дискурсом", - написал в своем Telegram-канале Боля.
По его словам, свобода слова - это фундаментальное право, гарантирующее функционирование демократического и здорового общества. "К сожалению, в Республике Молдова это право все чаще ставится под сомнение… Свобода прессы - это не прихоть, а гарантия демократии. Она не может нормально функционировать, когда государство решает, кто имеет право информировать, а кто нет. Пресса должна оставаться свободной, а не послушной", - подчеркнул депутат.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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