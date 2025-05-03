На Шерпенском плацдарме в Молдавии захоронили останки 22 советских солдат
На Шерпенском плацдарме захоронили останки 22 солдат, освобождавших Молдавию
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЦеремония захоронения останков солдат, погибших за освобождение Молдавии от нацизма
Церемония захоронения останков солдат, погибших за освобождение Молдавии от нацизма
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. На Шерпенском плацдарме в Молдавии в субботу захоронили останки 22 неизвестных советских солдат, освобождавших страну от нацизма в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии присутствовали ветераны, посол России в Молдавии Олег Озеров, представители общественности, оппозиционных партий - блока "Победа", Партии социалистов.
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"Мы совершаем очень важный акт, который должен напомнить нам всем, какой ценой досталась Победа. Это великая Победа, и мы наследники этой Победы. И в этом качестве мы будем защищать ее достижения. Как известно, сражаются идеи, а погибают люди. В ходе Великой Отечественной войны были повержена не только фашистская Германия, была повержена идея исключительного национального превосходства одной нации над другой и победили идеи равенства, свободного мирного сосуществования народов, что сегодня является доминирующей идеей в Европе, да и во всем мире", — заявил в ходе церемонии Озеров.
Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы.
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинёва. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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