https://ria.ru/20250503/moldavija-2014768773.html

На Шерпенском плацдарме в Молдавии захоронили останки 22 советских солдат

На Шерпенском плацдарме в Молдавии захоронили останки 22 советских солдат - РИА Новости, 03.05.2025

На Шерпенском плацдарме в Молдавии захоронили останки 22 советских солдат

На Шерпенском плацдарме в Молдавии в субботу захоронили останки 22 неизвестных советских солдат, освобождавших страну от нацизма в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:30:00+03:00

2025-05-03T12:30:00+03:00

2025-05-03T12:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

россия

германия

олег озеров

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. На Шерпенском плацдарме в Молдавии в субботу захоронили останки 22 неизвестных советских солдат, освобождавших страну от нацизма в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствовали ветераны, посол России в Молдавии Олег Озеров, представители общественности, оппозиционных партий - блока "Победа", Партии социалистов. "Мы совершаем очень важный акт, который должен напомнить нам всем, какой ценой досталась Победа. Это великая Победа, и мы наследники этой Победы. И в этом качестве мы будем защищать ее достижения. Как известно, сражаются идеи, а погибают люди. В ходе Великой Отечественной войны были повержена не только фашистская Германия, была повержена идея исключительного национального превосходства одной нации над другой и победили идеи равенства, свободного мирного сосуществования народов, что сегодня является доминирующей идеей в Европе, да и во всем мире", — заявил в ходе церемонии Озеров. Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинёва. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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https://ria.ru/20250225/moldaviya-2001598908.html

https://ria.ru/20250426/moldavija-2013615281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, германия, олег озеров, 80-летие победы в великой отечественной войне