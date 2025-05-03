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В Токио проходит митинг в защиту статьи конституции об отказе от войны

В Токио проходит митинг в защиту статьи конституции об отказе от войны - РИА Новости, 03.05.2025

В Токио проходит митинг в защиту статьи конституции об отказе от войны

Митинг и демонстрация в защиту 9-й (так называемой мирной) статьи конституции Японии, 78-ю годовщину принятия которой страна отмечает 3 мая, проходит в Токио,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T16:18:00+03:00

2025-05-03T16:18:00+03:00

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ТОКИО, 3 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Митинг и демонстрация в защиту 9-й (так называемой мирной) статьи конституции Японии, 78-ю годовщину принятия которой страна отмечает 3 мая, проходит в Токио, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Япония отмечает 78-ю годовщину принятия послевоенного основного закона. Из-за 9-й статьи, в которой Япония отказывается от войны как средства разрешения международных конфликтов и от обладания собственной армии, конституцию называют "мирной". Послевоенная конституция, принятая 3 мая 1947 года, зафиксировав отказ Японии от войны, подразумевала возможность применения силы только для обороны в случае нападения извне, поэтому и вооруженные силы Японии называются силами самообороны. Однако в конституции не прописан сам факт их существования и статус. По данным организаторов, митинг в парке района Ариакэ в Токио собрал 38 тысяч человек. Он проходил под лозунгами "Нет дискуссиям об изменении конституции, с помощью конституции защитим мир, жизнь и права человека!", "Не гонка вооружений, а жизнь и существование!", "Love (с англ - любовь - ред.) Конституции, миру - мир!", "Вместо оружия (нужен) рис!", "Защитим 9-ю статью!". После митинга участники прошли по улицам города шествием, растянувшемся на десятки метров. Согласно проведенным к этому дню опросам ключевых газет, большинство японцев не желает изменения 9-й статьи, несмотря на то, что правящая Либерально-демократическая партия активно продвигает эту идею. Так, согласно опросу, проведенному газетой "Асахи" с конца февраля по начало апреля по почте среди 1899 человек, за внесение изменений в 9-ю статью выступило 35%, а против - 56%. По результатам опроса, проведенного газетой "Иомиури" с 10 марта по 16 апреля среди 2012 человек, несмотря на то, что большинство 60% выступает за внесение определенных изменений в основной закон (против 36%), подавляющее большинство - 80% - считают, что не нужно менять 9-ю статью в первой части об отказе от войны как средства разрешения конфликтов (за изменения всего 17%). Причем этот показатель со временем меняется в сторону пацифистских настроений: год назад сохранить это положение конституции хотели 75%, а изменить - 22%. В вопросе о внесении изменений во вторую часть 9-й статьи, касающуюся отказа от армии, 47% считают, что необходимо внести изменения, а 49% - что этого делать не стоит. Либерально-демократическая партия Японии выступает за внесение поправок в конституцию, в частности, за то, чтобы прописать существование сил самообороны в самой 9-й статье. По мнению противников поправок, это противоречит содержанию данной статьи. Сторонники ее изменения настаивают на том, что речь идет лишь о придании юридического статуса и признании факта существования сил самообороны. Кроме того, обсуждаются возможность расширения полномочий правительства при режиме чрезвычайной ситуации, продления срока полномочий депутатов в случае чрезвычайного положения, введение бесплатного образования в старших классах и другие проекты изменений. По закону, для внесения изменений в конституцию страны необходимо заручиться поддержкой двух третей голосов депутатов парламента, а затем вынести поправки на общенародное голосование. В настоящее время партии, ратующие за изменение основного закона, не набирают необходимых двух третей голосов в парламенте.

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https://ria.ru/20240730/yaponiya-1962837458.html

https://ria.ru/20241012/japonija-1977738604.html

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Митинг и демонстрация в Токио в защиту девятой "мирной" статьи конституции Японии Митинг и демонстрация в защиту 9-й "мирной" статьи конституции Японии проходит в Токио, они собрали 38 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Япония сегодня отмечает 78-ю годовщину принятия послевоенного основного закона. Из-за 9-й статьи, в которой Япония отказывается от войны как средства разрешения международных конфликтов и от обладания собственной армии, конституцию называют "мирной". 2025-05-03T16:18 true PT0M37S

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япония, токио, в мире