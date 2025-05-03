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В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
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19:47 03.05.2025 (обновлено: 22:40 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/minoborony-2014806040.html
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T19:47:00+03:00
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специальная военная операция на украине
черное море
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
севастополь
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России."С 16:40 до 18:15 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера", — указали в ведомстве. Ранее в субботу в министерстве заявили, что ночью и днем 3 мая были уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать прибрежную инфраструктуру Крыма.Украинские войска регулярно обстреливают объекты на полуострове с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Российские военные отражают все удары.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20250502/razvozhaev-2014635556.html
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черное море, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Севастополь
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Минобороны: два украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВертолет Ка-27ПС
Вертолет Ка-27ПС - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России.
"С 16:40 до 18:15 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера", — указали в ведомстве.
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Ранее в субботу в министерстве заявили, что ночью и днем 3 мая были уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать прибрежную инфраструктуру Крыма.
Украинские войска регулярно обстреливают объекты на полуострове с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Российские военные отражают все удары.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьСевастополь
 
 
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