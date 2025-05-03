https://ria.ru/20250503/minoborony-2014806040.html

В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025

В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T19:47:00+03:00

2025-05-03T19:47:00+03:00

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специальная военная операция на украине

черное море

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

севастополь

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море, говорится в сообщении Минобороны России."С 16:40 до 18:15 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера", — указали в ведомстве. Ранее в субботу в министерстве заявили, что ночью и днем 3 мая были уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать прибрежную инфраструктуру Крыма.Украинские войска регулярно обстреливают объекты на полуострове с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Российские военные отражают все удары.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20250502/razvozhaev-2014635556.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

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черное море, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, севастополь