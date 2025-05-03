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МИД назвал ситуацию с безопасностью российских журналистов критической - РИА Новости, 03.05.2025
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10:34 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/mid-2014756460.html
МИД назвал ситуацию с безопасностью российских журналистов критической
МИД назвал ситуацию с безопасностью российских журналистов критической - РИА Новости, 03.05.2025
МИД назвал ситуацию с безопасностью российских журналистов критической
Ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, российские СМИ и журналисты подвергаются репрессиям и притеснениям, заявила... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:34:00+03:00
2025-05-03T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
юнеско
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, российские СМИ и журналисты подвергаются репрессиям и притеснениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю Всемирного дня свободы печати. Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая. "С разочарованием вынуждены констатировать, что в последние годы Всемирный день свободы печати становится все более формально отмечаемой датой, идеалы и принципы которой все меньше соответствуют реальному положению дел в мировом медиапространстве... К сожалению, сегодня для нас эта дата – скорее повод еще раз вспомнить о том, что ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, несмотря на все громкие призывы и "правильные" заявления, которые мы регулярно слышим с трибун международных правозащитных организаций", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства. По её словам, под предлогом "борьбы с дезинформацией" российские СМИ и журналисты становятся объектом репрессий и притеснений. "По сути, в стремлении установить контроль над глобальным информационном пространством странами Запада была объявлена полноформатная война правде и свободе слова, оружием в которой являются политическая цензура, ложь и агрессивная пропаганда войны", - заявила официальный представитель МИД. Она напомнила, что с начала 2025 года от рук ВСУ погибли пять российских журналистов. "Многочисленные работники медиа получили ранения различной степени тяжести. Всего же с февраля 2022 года счет погибшим и пострадавшим от рук укронацистов сотрудников СМИ пошел на десятки. До сих пор в открытом доступе находится экстремистский сайт "Миротворец", представляющий собой "расстрельный список" репортёров, общественных деятелей, публицистов и вообще всех тех, кого режим Зеленского записал в свои идеологические оппоненты", - отметила Захарова. По её словам, для реализации преступных планов Киев использует террористические методы, "в то время как западные кураторы Украины и ангажированные правозащитные структуры продолжают сознательно закрывать глаза на эти злодеяния". "Считаем, что память о тех, кто отдал свою жизнь, выполняя профессиональный долг – священна. А виновные в гибели журналистов должны понести заслуженное наказание. Поэтому будем и дальше настаивать на том, чтобы профильные структуры, такие как ЮНЕСКО (с ее генеральным директором), Верховный комиссар ООН по правам человека, институт Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ действовали в соответствии со своими прямыми обязанностями, безоговорочно осуждая эти зверские преступления. Наши делегации, постоянные представительства при международных организациях будут добиваться полноценных комментариев и заявлений уполномоченных чиновников относительно кровавых расправ над нашими корреспондентами со стороны боевиков киевского режима", - подчеркнула Захарова. Она добавила, что Москва намерена поднимать эту тему на всех площадках, чтобы игнорировать ее было невозможно. "И никакая протекция западных покровителей не поможет приспешникам Зеленского уйти от справедливого возмездия", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20250207/viza-1997942095.html
https://ria.ru/20250501/zakharova-2014611525.html
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россия, киев, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, юнеско, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЮНЕСКО, ООН
МИД назвал ситуацию с безопасностью российских журналистов критической

Захарова назвала ситуацию с безопасностью российских журналистов критической

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, российские СМИ и журналисты подвергаются репрессиям и притеснениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю Всемирного дня свободы печати.
Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая.
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Песков назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией
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"С разочарованием вынуждены констатировать, что в последние годы Всемирный день свободы печати становится все более формально отмечаемой датой, идеалы и принципы которой все меньше соответствуют реальному положению дел в мировом медиапространстве... К сожалению, сегодня для нас эта дата – скорее повод еще раз вспомнить о том, что ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, несмотря на все громкие призывы и "правильные" заявления, которые мы регулярно слышим с трибун международных правозащитных организаций", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства.
По её словам, под предлогом "борьбы с дезинформацией" российские СМИ и журналисты становятся объектом репрессий и притеснений.
"По сути, в стремлении установить контроль над глобальным информационном пространством странами Запада была объявлена полноформатная война правде и свободе слова, оружием в которой являются политическая цензура, ложь и агрессивная пропаганда войны", - заявила официальный представитель МИД.
Она напомнила, что с начала 2025 года от рук ВСУ погибли пять российских журналистов. "Многочисленные работники медиа получили ранения различной степени тяжести. Всего же с февраля 2022 года счет погибшим и пострадавшим от рук укронацистов сотрудников СМИ пошел на десятки. До сих пор в открытом доступе находится экстремистский сайт "Миротворец", представляющий собой "расстрельный список" репортёров, общественных деятелей, публицистов и вообще всех тех, кого режим Зеленского записал в свои идеологические оппоненты", - отметила Захарова.
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По её словам, для реализации преступных планов Киев использует террористические методы, "в то время как западные кураторы Украины и ангажированные правозащитные структуры продолжают сознательно закрывать глаза на эти злодеяния".
"Считаем, что память о тех, кто отдал свою жизнь, выполняя профессиональный долг – священна. А виновные в гибели журналистов должны понести заслуженное наказание. Поэтому будем и дальше настаивать на том, чтобы профильные структуры, такие как ЮНЕСКО (с ее генеральным директором), Верховный комиссар ООН по правам человека, институт Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ действовали в соответствии со своими прямыми обязанностями, безоговорочно осуждая эти зверские преступления. Наши делегации, постоянные представительства при международных организациях будут добиваться полноценных комментариев и заявлений уполномоченных чиновников относительно кровавых расправ над нашими корреспондентами со стороны боевиков киевского режима", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Москва намерена поднимать эту тему на всех площадках, чтобы игнорировать ее было невозможно.
"И никакая протекция западных покровителей не поможет приспешникам Зеленского уйти от справедливого возмездия", - заявила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту
7 февраля, 23:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЮНЕСКОООН
 
 
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