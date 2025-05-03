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Столичные промышленники поборются за звание "Московского мастера"

Столичные промышленники поборются за звание "Московского мастера" - РИА Новости, 03.05.2025

Столичные промышленники поборются за звание "Московского мастера"

Прием заявок на участие в конкурсе профмастерства "Московские мастера" начался, по итогам соревнований выберут 27 сильнейших сотрудников по рабочим и инженерным РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T15:00:00+03:00

2025-05-03T15:00:00+03:00

2025-05-03T15:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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промышленность

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе профмастерства "Московские мастера" начался, по итогам соревнований выберут 27 сильнейших сотрудников по рабочим и инженерным профессиям, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов."Сегодня московская промышленность развивается ударными темпами и одним из драйверов этого роста, безусловно, остаются люди. Профессионализм и высокие компетенции наших специалистов – фундамент, на котором успешно строится конкурентоспособность столичной индустрии. Конкурс “Московские мастера” дает уникальную возможность не только выявить лучших из лучших, но и создать площадку для обмена опытом, где молодые специалисты могут учиться у признанных мастеров своего дела", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Конкурс организуют департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, Региональное объединение работодателей города федерального значения Москвы "Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)" и Московская городская организация профессионального союза трудящихся авиационной промышленности.В основную группу конкурса в 2025 году вошли программист, инженер-конструктор, инженер-электроник, инженер-технолог, монтажник радиоаппаратуры, слесарь-инструментальщик, токарь-универсал, фрезеровщик и программист. Для участия необходимо подать заявку до 28 мая. Для тех, кто хочет попробовать силы в группе дефектоскопистов-специалистов неразрушающего контроля, прием заявок закончится 25 мая.Представителям инженерных специальностей предстоит показать проект с оценкой возможности реализации, уровня разработки и экономической целесообразности. IT-специалисты посоревнуются через практику. Дефектоскопистов-специалистов неразрушающего контроля и монтажников радиоаппаратуры протестируют по теоретической части, также им предстоит выполнить задание на оборудовании. Токари-универсалы, фрезеровщики и слесари-инструментальщики также пройдут теоретический и практический этапы.Церемония награждения победителей состоится в канун Дня города. Лучшим мастерам вручат денежные призы и дипломы.Как рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, за всю историю конкурса в нем поучаствовали свыше 1,3 миллиона профессионалов. При этом каждый год число специалистов и организаций увеличивается.Конкурс "Московские мастера" пройдет в 28-й раз в рамках системы соцпартнерства между правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

https://ria.ru/20250429/liksutov-2013986495.html

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москва, анатолий гарбузов, россия, промышленность