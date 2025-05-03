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Украинские войска примут участие в параде в Лондоне - РИА Новости, 03.05.2025
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04:07 03.05.2025 (обновлено: 04:52 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/london-2014733752.html
Украинские войска примут участие в параде в Лондоне
Украинские войска примут участие в параде в Лондоне - РИА Новости, 03.05.2025
Украинские войска примут участие в параде в Лондоне
Украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией, заявил министр обороны... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T04:07:00+03:00
2025-05-03T04:52:00+03:00
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европа
джон хили
украина
великобритания
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, его слова передает телеканал ITV."Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение... Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник", — сказал он.Согласно телеканалу, в шествии примут участие более тысячи служащих британских вооруженных сил. Кроме того, в королевстве запланированы несколько других мероприятий в честь годовщины.В конце апреля посольство России в Лондоне сообщало, что не ожидает приглашения на памятные мероприятия в Британии по случаю 80-летия Победы из-за враждебного курса этого государства.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать мировую историю. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
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в мире, европа, джон хили, украина, великобритания, россия, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Джон Хили, Украина, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска примут участие в параде в Лондоне

ВСУ присоединятся к параду в честь победы над нацистской Германией в Лондоне

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, его слова передает телеканал ITV.
"Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение... Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник", — сказал он.
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Согласно телеканалу, в шествии примут участие более тысячи служащих британских вооруженных сил. Кроме того, в королевстве запланированы несколько других мероприятий в честь годовщины.
В конце апреля посольство России в Лондоне сообщало, что не ожидает приглашения на памятные мероприятия в Британии по случаю 80-летия Победы из-за враждебного курса этого государства.
Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать мировую историю. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
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В миреЕвропаДжон ХилиУкраинаВеликобританияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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