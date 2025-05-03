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Украинские войска примут участие в параде в Лондоне

Украинские войска примут участие в параде в Лондоне - РИА Новости, 03.05.2025

Украинские войска примут участие в параде в Лондоне

Украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией, заявил министр обороны... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T04:07:00+03:00

2025-05-03T04:07:00+03:00

2025-05-03T04:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские войска вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, его слова передает телеканал ITV."Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение... Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник", — сказал он.Согласно телеканалу, в шествии примут участие более тысячи служащих британских вооруженных сил. Кроме того, в королевстве запланированы несколько других мероприятий в честь годовщины.В конце апреля посольство России в Лондоне сообщало, что не ожидает приглашения на памятные мероприятия в Британии по случаю 80-летия Победы из-за враждебного курса этого государства.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать мировую историю. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, джон хили, украина, великобритания, россия, вооруженные силы украины