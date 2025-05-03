В ЛНР восстановили памятники героям войны
Минобороны: связисты группировки Запад в ЛНР восстановили памятники героям ВОВ
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПамятный мемориал воинам, погибшим в ходе СВО, в парке Славы поселка Балахта
Памятный мемориал воинам, погибшим в ходе СВО, в парке Славы поселка Балахта. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Военные связисты группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике провели работы по восстановлению памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Военнослужащие бригады управления 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" постоянно оказывают поддержку жителям населённых пунктов Луганской Народной Республики. В рамках подготовки к празднованию 80-летия великой Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие выполнили большой объем работ по благоустройству памятников и мемориалов, включая очистку территорий, ремонт повреждений, обновление надписей и благоустройство прилегающих зон", - сообщили в МО РФ.
Связисты 25-й общевойсковой армии также "взяли шефство" над памятником ополченцам, погибшим в борьбе с украинскими националистами.
"Жители Донбасса о своем прошлом не забыли, а российская армия, в том числе 26-я бригада управления, помогает эту память сохранить. И я уверен, что у народа Донбасса будущее есть", - процитировали в Минобороны заместителя командира роты связи с позывным "Мамонт".
Сообщается, что группировка войск "Запад" продолжает деятельность по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии памятников и мемориалов Великой Отечественной войны на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.