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В ЛНР восстановили памятники героям войны - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:37 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/lnr-2014736322.html
В ЛНР восстановили памятники героям войны
В ЛНР восстановили памятники героям войны - РИА Новости, 03.05.2025
В ЛНР восстановили памятники героям войны
Военные связисты группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике провели работы по восстановлению памятников, посвящённых героям Великой Отечественной РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:37:00+03:00
2025-05-03T05:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
луганская народная республика
россия
донбасс
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Военные связисты группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике провели работы по восстановлению памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны, рассказали журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие бригады управления 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" постоянно оказывают поддержку жителям населённых пунктов Луганской Народной Республики. В рамках подготовки к празднованию 80-летия великой Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие выполнили большой объем работ по благоустройству памятников и мемориалов, включая очистку территорий, ремонт повреждений, обновление надписей и благоустройство прилегающих зон", - сообщили в МО РФ. Связисты 25-й общевойсковой армии также "взяли шефство" над памятником ополченцам, погибшим в борьбе с украинскими националистами. "Жители Донбасса о своем прошлом не забыли, а российская армия, в том числе 26-я бригада управления, помогает эту память сохранить. И я уверен, что у народа Донбасса будущее есть", - процитировали в Минобороны заместителя командира роты связи с позывным "Мамонт". Сообщается, что группировка войск "Запад" продолжает деятельность по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии памятников и мемориалов Великой Отечественной войны на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.
https://ria.ru/20250503/pamyatniki-2014735943.html
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луганская народная республика, россия, донбасс, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луганская Народная Республика, Россия, Донбасс, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В ЛНР восстановили памятники героям войны

Минобороны: связисты группировки Запад в ЛНР восстановили памятники героям ВОВ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПамятный мемориал воинам, погибшим в ходе СВО, в парке Славы поселка Балахта
Памятный мемориал воинам, погибшим в ходе СВО, в парке Славы поселка Балахта - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Памятный мемориал воинам, погибшим в ходе СВО, в парке Славы поселка Балахта. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Военные связисты группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике провели работы по восстановлению памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Военнослужащие бригады управления 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" постоянно оказывают поддержку жителям населённых пунктов Луганской Народной Республики. В рамках подготовки к празднованию 80-летия великой Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие выполнили большой объем работ по благоустройству памятников и мемориалов, включая очистку территорий, ремонт повреждений, обновление надписей и благоустройство прилегающих зон", - сообщили в МО РФ.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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Вчера, 05:31
Связисты 25-й общевойсковой армии также "взяли шефство" над памятником ополченцам, погибшим в борьбе с украинскими националистами.
"Жители Донбасса о своем прошлом не забыли, а российская армия, в том числе 26-я бригада управления, помогает эту память сохранить. И я уверен, что у народа Донбасса будущее есть", - процитировали в Минобороны заместителя командира роты связи с позывным "Мамонт".
Сообщается, что группировка войск "Запад" продолжает деятельность по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии памятников и мемориалов Великой Отечественной войны на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.
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