https://ria.ru/20250503/lnr-2014736322.html

В ЛНР восстановили памятники героям войны

В ЛНР восстановили памятники героям войны - РИА Новости, 03.05.2025

В ЛНР восстановили памятники героям войны

Военные связисты группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике провели работы по восстановлению памятников, посвящённых героям Великой Отечественной РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T05:37:00+03:00

2025-05-03T05:37:00+03:00

2025-05-03T05:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

луганская народная республика

россия

донбасс

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Военные связисты группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике провели работы по восстановлению памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны, рассказали журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие бригады управления 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" постоянно оказывают поддержку жителям населённых пунктов Луганской Народной Республики. В рамках подготовки к празднованию 80-летия великой Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие выполнили большой объем работ по благоустройству памятников и мемориалов, включая очистку территорий, ремонт повреждений, обновление надписей и благоустройство прилегающих зон", - сообщили в МО РФ. Связисты 25-й общевойсковой армии также "взяли шефство" над памятником ополченцам, погибшим в борьбе с украинскими националистами. "Жители Донбасса о своем прошлом не забыли, а российская армия, в том числе 26-я бригада управления, помогает эту память сохранить. И я уверен, что у народа Донбасса будущее есть", - процитировали в Минобороны заместителя командира роты связи с позывным "Мамонт". Сообщается, что группировка войск "Запад" продолжает деятельность по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии памятников и мемориалов Великой Отечественной войны на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.

https://ria.ru/20250503/pamyatniki-2014735943.html

https://ria.ru/20250430/pamyatnik-2014325917.html

луганская народная республика

россия

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, донбасс, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество