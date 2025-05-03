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Лавров обсудил с главой МИД Индии обострение отношений с Пакистаном - РИА Новости, 03.05.2025
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17:32 03.05.2025 (обновлено: 17:46 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/lavrov-2014795451.html
Лавров обсудил с главой МИД Индии обострение отношений с Пакистаном
Лавров обсудил с главой МИД Индии обострение отношений с Пакистаном - РИА Новости, 03.05.2025
Лавров обсудил с главой МИД Индии обострение отношений с Пакистаном
=МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили обострение... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T17:32:00+03:00
2025-05-03T17:46:00+03:00
индия
пакистан
россия
в мире
нью-дели
сергей лавров
субраманиам джайшанкар
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=МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили обострение индийско-пакистанских отношений, заявили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.В МИД отметили, что Лавров призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года."Министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - заключили в министерстве.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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индия, пакистан, россия, в мире, нью-дели, сергей лавров, субраманиам джайшанкар
Индия, Пакистан, Россия, В мире, Нью-Дели, Сергей Лавров, Субраманиам Джайшанкар
Лавров обсудил с главой МИД Индии обострение отношений с Пакистаном

Лавров и Джайшанкар обсудили обострение индийско-пакистанских отношений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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=МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили обострение индийско-пакистанских отношений, заявили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В МИД отметили, что Лавров призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.
"Министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - заключили в министерстве.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Индия - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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ИндияПакистанРоссияВ миреНью-ДелиСергей ЛавровСубраманиам Джайшанкар
 
 
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