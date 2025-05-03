https://ria.ru/20250503/lavrov-2014795451.html

Лавров обсудил с главой МИД Индии обострение отношений с Пакистаном

Лавров обсудил с главой МИД Индии обострение отношений с Пакистаном - РИА Новости, 03.05.2025

Лавров обсудил с главой МИД Индии обострение отношений с Пакистаном

=МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили обострение... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T17:32:00+03:00

2025-05-03T17:32:00+03:00

2025-05-03T17:46:00+03:00

индия

пакистан

россия

в мире

нью-дели

сергей лавров

субраманиам джайшанкар

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=МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили обострение индийско-пакистанских отношений, заявили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.В МИД отметили, что Лавров призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года."Министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - заключили в министерстве.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250427/posolstvo-2013685958.html

индия

пакистан

россия

нью-дели

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индия, пакистан, россия, в мире, нью-дели, сергей лавров, субраманиам джайшанкар