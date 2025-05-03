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Лидер Кубы и посол России возложили цветы у мемориала ко Дню Победы
Лидер Кубы и посол России возложили цветы у мемориала ко Дню Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Лидер Кубы и посол России возложили цветы у мемориала ко Дню Победы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель и посол России Виктор Коронелли возложили цветы у Мемориала советскому воину-интернационалисту в рамках празднования 80-й... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T19:01:00+03:00
2025-05-03T19:01:00+03:00
2025-05-03T20:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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виктор коронелли
мигель диас-канель
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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ГАВАНА, 3 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель и посол России Виктор Коронелли возложили цветы у Мемориала советскому воину-интернационалисту в рамках празднования 80-й годовщины Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале дипмиссии. В торжественной церемонии также приняли участие министр Вооруженных Революционных сил Альваро Лопес Мьера, представители руководства кубинских министерств, послы Азербайджана и Белоруссии, военные атташе других стран. "На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но мы помним, что судьба человечества решалась в великих битвах под Москвой, Ленинградом, Сталинградом и Курском, на подступах к Минску и Киеву. Мы вместе с нашими единомышленниками во всем мире должны сделать все возможное, чтобы правда о Второй мировой войне и ее героях была сохранена. Наши предки разгромили нацистов 80 лет назад. Мы, несомненно, сделаем это сегодня снова", — заявил Коронелли. Как отмечает посольство, секретарь по кадровым вопросам ЦК Компартии Кубы Роберто Моралес Охеда отметил решающую роль СССР при "разгроме фашизма" и призвал к укреплению сотрудничества для борьбы с "глобальными вызовами". Он подчеркнул, что чествование победы над фашизмом — это не просто память о прошлом, а призыв к действию в настоящем.
https://ria.ru/20250503/repetitsii-1943570704.html
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Возложение цветов у Мемориала советскому воину-интернационалисту под Гаваной
Возложение цветов у Мемориала советскому воину-интернационалисту под Гаваной
2025-05-03T19:01
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в мире, куба, россия, виктор коронелли, мигель диас-канель, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Куба, Россия, Виктор Коронелли, Мигель Диас-Канель, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Лидер Кубы и посол России возложили цветы у мемориала ко Дню Победы
Посол РФ Коронелли принял участие в возложении цветов к 80-летию Победы на Кубе