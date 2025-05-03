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ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"
ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун" - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"
ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара по инфраструктуре Крыма восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:43:00+03:00
2025-05-03T12:43:00+03:00
2025-05-03T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара по инфраструктуре Крыма восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя ракетами "Нептун", все ракеты уничтожены, силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры полуострова, сообщило Минобороны РФ."Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун". В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, в течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"
ВСУ попытались атаковать инфраструктуру Крыма ракетами Storm Shadow и "Нептун"