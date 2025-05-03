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ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун" - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 03.05.2025 (обновлено: 13:08 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/krym-2014770181.html
ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"
ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун" - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"
ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара по инфраструктуре Крыма восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара по инфраструктуре Крыма восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя ракетами "Нептун", все ракеты уничтожены, силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры полуострова, сообщило Минобороны РФ."Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун". В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, в течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Великобритания, Украина
ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"

ВСУ попытались атаковать инфраструктуру Крыма ракетами Storm Shadow и "Нептун"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара по инфраструктуре Крыма восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя ракетами "Нептун", все ракеты уничтожены, силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры полуострова, сообщило Минобороны РФ.
"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун". В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, в течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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