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ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"

ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун" - РИА Новости, 03.05.2025

ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow и "Нептун"

ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара по инфраструктуре Крыма восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:43:00+03:00

2025-05-03T12:43:00+03:00

2025-05-03T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара по инфраструктуре Крыма восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя ракетами "Нептун", все ракеты уничтожены, силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры полуострова, сообщило Минобороны РФ."Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун". В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, в течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, украина