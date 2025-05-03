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МИД допустил открытие новых диппредставительств в Крыму - РИА Новости, 03.05.2025
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09:32 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/krym-2014749532.html
МИД допустил открытие новых диппредставительств в Крыму
МИД допустил открытие новых диппредставительств в Крыму - РИА Новости, 03.05.2025
МИД допустил открытие новых диппредставительств в Крыму
Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский допустил открытие в Крыму новых иностранных дипломатических представительств, при этом подчеркнув, что... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:32:00+03:00
2025-05-03T09:32:00+03:00
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский допустил открытие в Крыму новых иностранных дипломатических представительств, при этом подчеркнув, что это очень кропотливая, длительная и трудная работа. "Разговоры об этом ведутся, но я бы предпочел не забегать вперед, потому что работа по учреждению дипломатического представительства - это кропотливый, трудный и длительный процесс, требующий максимального вовлечения профильных ведомств с обеих сторон", - сказал Березовский РИА Новости. В ноябре 2020 года в Крыму было учреждено почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым зарубежным консульским учреждением в российском Крыму. Республика Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. Почетным консулом Никарагуа в республике стал бывший полпред президента в Крыму Олег Белавенцев. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, никарагуа, украина, олег белавенцев, владимир путин, оон, республика крым, политика
Россия, Никарагуа, Украина, Олег Белавенцев, Владимир Путин, ООН, Республика Крым, Политика
МИД допустил открытие новых диппредставительств в Крыму

Березовский допустил открытие в Крыму новых иностранных диппредставительств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский допустил открытие в Крыму новых иностранных дипломатических представительств, при этом подчеркнув, что это очень кропотливая, длительная и трудная работа.
«
"Разговоры об этом ведутся, но я бы предпочел не забегать вперед, потому что работа по учреждению дипломатического представительства - это кропотливый, трудный и длительный процесс, требующий максимального вовлечения профильных ведомств с обеих сторон", - сказал Березовский РИА Новости.
В ноябре 2020 года в Крыму было учреждено почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым зарубежным консульским учреждением в российском Крыму. Республика Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. Почетным консулом Никарагуа в республике стал бывший полпред президента в Крыму Олег Белавенцев.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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